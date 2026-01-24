新版招標妥｜甯漢豪：預審名單每兩年檢視　查檢控紀錄、董事背景

宏福苑大火後，支援樓宇復修的市建局「招標妥」服務成效備受質疑，政府早前提出加強服務的審查工作。發展局局長甯漢豪出席有線新聞節目《有理有得傾》時表示，日後加強版「招標妥」，承建商和顧問納入「預審名單」後，會交由其他政府部門檢視是否涉犯罪、檢控紀錄、與黑社會背景人士來往甚密等，每兩年檢視名單，亦計劃在大型維修項目完成後，有系統地收集業主的意見。



宏福苑大火後，支援樓宇復修的市建局「招標妥」服務成效備受質疑。（資料圖片)

發展局早前提出，下半年推出加強版「招標妥」，制定更嚴謹的「預審名單」，加強樓宇維修工程的監管。

甯漢豪在節目上表示，審查承建商和顧問納入「預審名單」，將會有不同政府部門提供定罪、違規事項等資料，不會交由他們自我申報。她表示，被檢控的紀錄可涉及不同原因，不是單看次數，「有一啲嚴重性一定係勁啲，譬如貪污受賄嗰種檢控、作奸犯科嘅嘢；另一啲可能係佢有失策，地盤監管個度點解容許佢（工人)唔洗帶安全帶。」

她又舉例，如有情報顯示，承建商的董事或者其他負責人，如果他與具黑社會背景的人士來往甚密，這類情報亦對審查有作用。

將審查不同承建商之間關連 計劃有系統問用家意見

甯漢豪表示，加強版「招標妥」亦會審查不同公司之間的關連，如果公司未能通過審查，當局會向他們解釋，但不包括情報資料。她續指，用家反饋亦是審查的其中一環，計劃在大型維修項目完成後，有系統地收集用家的意見。

另外，預審名單會設有除名機制，舉例承建商如涉及嚴重案件、被拘捕、檢控甚至定罪，被除名後不會獲派新工程；若果工程已開展，則會繼續。

工程開展後價格變動 稱市建局不會包底 因最終業主決定

大廈申領政府維修資助，須接受市建局在評標後所選的顧問和承建商，被問列如果工程開展後出現問題或價格有變，市建局會否「包底」，甯漢豪指，「包底就一定不會㗎啦」，若果承建商中途突然加價，特別游說業主「你做多啲嘢啦」，顧問有第一責任研判是否合理和合適，市建局亦會協助檢視，「不過始終去到呢個位，佢畀完意見，業主你自己決定。」