甯漢豪稱新「招標妥」預審名單僅作評標　無礙承建商手上工程

大埔宏福苑五級火後，政府就大維修、消防等提出一系列跟進方案，其中針對大維修工程，發展局會革新市建局的「招標妥」弓務，制定更嚴謹預審名單，及加入除名機制。



發展局局長甯漢豪今日（16日）表示，預審名單作用是評標，並不會影響承建商正在進行的工程，除非該承建商在專業名單上被執法部門除名。她又指，當局會檢視承建商是否有不良記錄，如頻繁發生工業意外，或未按規定執行風險措施等。



宏福苑八幢大廈之中，有七幢大廈火警鐘無響，居民錯過最好的逃生時機。（資料圖片）

鼓勵業界經議會、商會等 自行組織集體採購

甯漢豪今早在港台節目《千禧年代》中表示，建造業議會集體採購的第一批3,000張棚網，已完成檢測並在昨日分發給已訂貨承建商，議會亦講解了送檢時間及追蹤方式等。她指今次採購起了良好的示範作用。至於其餘批次棚網，她指，將每隔數天或一星期抵達香港，並需時完成檢測及分貨。

她續說，日後承建商需自行採購，但鼓勵業界自發或透過建造業議會、商會或自行組織集體採購安排。甯漢豪表示，議會將繼續搜羅資源，提供可靠且符合香港需求的供應商名單予業界參考。被問到會否令棚網成本上升，她認為今次因政府「下架令」影響，才需在短時間內採購大量棚網。

今次採購的棚網主要來自兩個供應商，已可供應足夠約400多個早前因「棚網令」而停工的樓宇項目，日後承建商的訂單不會「谷埋一齊」，相信可以應付。

立法會今日（14日）討論有關大埔宏福苑火災後支援及重建工作的議案，發展局局長甯漢豪陳辭時指，當局會研究革新招標妥，包括制定嚴謹預審名單，引入有力的除名安排等。（鄭子峰攝）

在大維修方面，發展局早前在立法會中建議會革新市建局的「招標妥」服務，建立預審名單，甯漢豪指犯罪記錄過往由承建商等自行申報，革新後執法部門，如警方、廉政公署等會對承建商作背景審查。她續說，以往只檢視承建商過去的項目參與數量記錄，認為並不足夠，日後會增加執管部門的報告等。

2025年12月3日，大埔宏福苑五級大火後，大廈燒剩的棚架和棚網。（陳葦慈攝）

甯漢豪表示，就圍標問題，作奸犯科份子會有「好精密安排」，因此政府要多重出擊，如果收到相關情報，將嚴格處理和除名不合格的承建商。至於新招標妥的預審名單，她指名單主要用於評標，並不會影響承建商正在進行的工程，除非該承建商在專業名單上被執法部門除名。甯漢豪指，當局會檢視承建商是否有不良記錄，如頻繁工業意外或未按規定執行風險措施等。

發展局亦建議將現時屬二級工程的大廈維修項目升為一級工程，甯局長表示，二級工程並不涉及大廈主要結構，亦不需要顧問公司進行監督。隨著大維修工程改為一級工程，即須委聘第三方監督工程，參與的顧問公司將要提交施工方案及監督計劃書，具體細節將會於日後說明。她指現時多一層監管，自然成本會上升，但「拉上補下」應該成本差不多，希望不會加重業主負擔。