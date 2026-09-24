壁屋捅肛案懲教員囚3年　律政司嫌輕　就4被告刑期提覆核

在壁屋懲教所還押的一名男子，2023年遭囚友壓在地上，並有一名懲教員用地拖棍反覆「捅肛」，其直腸亦被刺穿，需兩度接受手術及使用人工造口。動手的懲教人員被判囚3年，3名囚友則被加監4至6個月。律政司昨(23日)就4人的刑期，向上訴庭提出覆核(CAAR4/2026)。根據司法機構網頁，案件現未有排期聆訊。



4名被告：譚力翀（現年35歲、案發時33歲，時任二級懲教助理）、羈留人士李梓睿（19歲，無業）、何力桓（20歲，無業）及林承蔚（20歲，無業）。4人均被控有意圖而造成身體受嚴重傷害，指他們於2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖嚴重傷害姓趙事主；其中譚及何認罪，李及林則經審訊後被裁罪成。

律政司就4名被告的刑期提出刑期覆核。(葉志明攝)

譚另承認一項串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，指他在2023年12月26日至2024年1月14日期間，教唆並訛稱趙於2023年12月26日的傷勢，是由於趙自己用原子筆劃傷或弄傷肛門引致出血。

譚就兩罪被判囚3年，而另3人本已因販毒等罪，被判囚3年8月至14年不等，他們因本案被加監4至6個月。