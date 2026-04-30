懲教員涉捅穿囚友直腸　事主稱明囚友無力阻止　亦有被告曾致歉

懲教二級助理在西貢壁屋懲教所，用地拖棍向一名18歲囚友「捅肛」，至其直腸穿洞。3名身在現場囚友，及一名被指知情不報的懲教員涉案受審，事主今（30日）續在區域法院接受辯方盤問，並透露其中一名囚友被告曾向他表示，因無能力保護事主及阻止事件發生感歉意，故事主並沒有怪他，又指該囚人當晚亦一直有照顧他，且未跟指示，提早按鐘求送事主入院。另有律師質疑事主受襲時並無大叫，事主冷靜反問：「一個人被捅肛，有無機會唔大嗌？」案下周二續審。



4名受審被告包括一名懲教助理及3名囚友

現受審的4名被告，包括郭紹輝（55歲，退休一級懲教助理），他被控藉公職作出不當行為罪，指他於2023年12月26日與2024年1月17日之間，明知二級懲教助理譚力翀襲擊趙姓事主，但沒有舉報。

另3名被告：李梓睿（19歲，無業）、李宇軒（19歲，無業）及林承蔚（20歲，無業），案發時均為在囚人士，他們被控一項有意圖而造成身體受嚴重傷害，指他們於2023年12月26日，有份在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯襲擊趙姓事主。

被告郭紹輝否認公職人員行為失當受審。(陳蓉攝)

其餘3名受審被告案發時是壁屋懲教所的囚友。（資料圖片／羅國輝攝）

律師質疑地拖棍上沒有血

代表被告李宇軒的大律師在庭上播放閉路電視片段，見李宇軒把地拖棍放入垃圾袋中。律師質疑，李宇軒手持的地拖棍上沒有血和糞便，事主同意。法官姚勳智卻質疑有機會是光線影響，片段中似乎見到該棍子的頂部「有啲嘢」，惟可待稍後陳詞再處理。

囚犯不從指令有會被罰入水飯房

代表被告林承蔚的大律師則指，院所內的工具損壞及棄置，有既定的處理程序，;土囚人士須按照職員指示，若不遵從，有機會被罰入「水飯房（單獨囚禁）」，故即使囚犯不想，亦會遵從，事主同意。

事主稱林當晚有幫助及照動他

事主又稱，當天被捅肛後，他先返回囚室休息，林其後到達，並一直有幫助和照顧他，包括扶他上廁所及遞紙巾，知道他無法排尿，亦有嘗試幫助，但不成功。

事主明林無能力阻止事件並無怪他

事主在盤問下同意，林曾對他說，因能力有限，無法保護事主，故感到抱歉。事主稱他知道林只是根據譚的指示入房，並無參與襲擊，他亦了解林的位置及有其難處，故沒有責怪林。事主又稱，相信林從未同意襲擊事件的發生，惟因為林的能力有限，故未能阻止事件。

林曾違抗譚的指示提前按鐘

林的代表大律師指出，案發當日，事主先返回囚室休息，林隨後返回。期間林在囚室外撞到譚，譚當時要求他晚上9點前都不要按鐘。惟最後林在晚上7點半按警鐘，其實是違抗了譚的命令，事主同意，亦表示無法肯定在譚對他施襲時，林是否在現場。

律師質疑事主當時並無大叫

被告郭紹輝的代表律師續盤問事主，質疑他早前作供時稱，在案發時大叫，「成棟樓都聽到」的說法，指出當時他其實沒有大叫。事主否認，其後平靜地回應：「我可唔可以問一個問題？一個人被捅肛，有無機會唔大嗌？」

施襲的懲教助理已認罪

本案另外兩名被告譚力翀（33歲，二級懲教助理），及何力桓（20歲，無業）早前已認罪，譚承認1項有意圖而造成身體受嚴重傷害罪，及串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，何則認一項蓄意傷人罪。

案件編號：DCCC1096/2024