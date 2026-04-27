懲教員疑不滿被撒爽身粉　涉與眾用木棍捅穿男囚直腸　兩人認罪

壁屋懲教所的一名懲教員，疑因不滿一名年輕男囚耍玩時向他撒爽身粉，涉嫌把該男囚帶到梯間，並疑在其他在囚人士在場下，該懲教員用木棍捅向他撒分男囚的肛門半分鐘。男事主事後肛門流血不止，該懲教助理只給他止痛藥，並教他訛稱屙血，故曾用筆撩肛門而受傷。惟男事主之後直腸穿洞，需接受緊急手術，之後亦有後遺症。向事主直接施襲的懲教助理，及一名曾協助他襲擊事主的男囚，今（27日）承認畜意傷人等罪。



同案另有4人，包括懲教助理的上司不認罪，案件明日開審，兩名認罪被告會待案件審結才判刑。



事主在壁屋懲教所拘留時被襲擊至嚴重受傷。（資料圖片／羅國輝攝）

全案共有6名被告，兩人今在區域法院認罪。(黃浩謙攝)

懲教助理除傷人另認妨礙司法公正

兩名認罪被告：譚力翀（33歲，二級懲教助理），及何力桓（20歲，無業），譚承認1項有意圖而造成身體受嚴重傷害罪，及串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，何則認一項蓄意傷人罪。

控罪指他們於2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使趙姓事主身體受嚴重傷害。譚另被指在2023年12月26日至2024年1月14日期間，訛傳趙於2023年12月26日的傷勢，是由於趙用筆劃傷自己肛門。

譚是趙所屬組別的主管人員

案情指，被捅肛門的姓趙事主，與李梓睿、李宇軒和林承蔚，同是壁屋懲教所的羈留人士，他們被編入B3組別。被告譚力翀和郭紹輝是該組別的主管人員，郭是譚的上司。

趙在耍玩時曾從後向譚撒爽身粉

2023年12月26日下午3時許，趙等人在活動室玩「開口中」遊戲，譚和郭亦在場。輸了的人會被撒爽身粉，耍玩期間，趙從後向譚撒爽身粉，其他在囚者隨即向趙撒爽身粉。

趙被要求到梯間並脫褲

譚其後指示趙跟他到梯間，譚坐在一張椅子上，其他幾名在囚人士被告則在旁。譚叫趙脫下長褲，並恐嚇：「除褲嘅話就輕鯨啲，唔除褲嘅話就抆棍㗎啦。」趙於是脫剩內褲。

趙被押在地並聽到有人叫拿棍來

譚反手箍住趙的後頸，將他扯到地上，趙呈下跪姿勢，頭被譚壓在其腰間的位置，背部和臀部朝向天花板。同時，趙的左右手被何力桓等人按住，趙嘗試呼救但不成功。接著，趙聽到有人叫人拿木棍來，有人從鐵閘伸進一支木棍。

趙肛門持續出血覺暈

趙不久感到內褲被一枝棍狀物體捅穿，譚捅了約半分鐘才拔出掉在地上，棍末有滿糞便和血，趙感肛門疼痛並有血溢出。譚和何之後帶趙到梯間一張床上休息，趙的肛門持續出血，開始暈眩。

譚教趙自稱屙血故曾用筆撩

譚其後拿晚餐給趙，之後帶他返回囚室，譚便離開。趙的肛門持續出血，譚給了趙1粒止痛藥和胃藥，並教趙告訴別人他在下午開始屙血，再筆撩肛門導致受傷。趙當時不知傷勢嚴重，故答應譚說謊。

趙同晚太痛無法小便叫同房按緊急鐘

同晚7時許，趙肛門太痛無法小便，叫同房的林承蔚按緊急警鐘求助，趙向到場懲教人員表示自己無法小便。他被送到懲教所醫院治理，同樣照譚的說法說謊。

趙送院後需做緊急手術

事隔一天，趙仍未止血更開始發燒，被送到伊利沙伯醫院治理。院方為趙施行緊急手術，趙術後要暫時使用造口袋。趙被父母和女友問到如何受傷時，趙同樣說謊。趙在2024年1月12日出院，他數日後向女友和母親剖白，其母叫趙向懲教署投訴，趙母則報警。

閉路電視拍到譚叫一名囚犯丟木棍

譚和何其後被捕。活動室的閉路電視片段顯示，譚被趙撒爽身粉後曾指住趙，其他在囚人士便將粉潑向趙。片段另顯示，事發翌日，譚在早上8時許指住木棍擺放在儲物室的位置，1名囚犯隨即帶走木棍，木棍最後被當作垃圾處理。駐守懲教醫院的職員稱，譚拿必理痛時聲稱自己發燒和不適。

趙送院後發現直腸下段腸壁疑有缺損

趙的醫療報告顯示，趙12月27日在急症室被診斷為右下腹痛和直腸出血，中午被送入外科病房，超聲波顯示趙的闌尾有陰影，CT顯示其心包膜積氣、腹腔和腹膜嚴重積氣，直腸下方3分1段腸壁懷疑缺損。

肛門有裂傷及1厘米穿孔

趙同晚接受剖腹手術，肛門周邊有2厘米裂傷和1厘米穿孔，骨盆有小量混濁的積液。手術修復了穿孔，趙的康復進度良好，在1月12日出院。

趙期後再度入院並需作緊急手術

惟趙4月再度入院，翌日接受乙狀結腸造口開合術，同月出院。在5月31日，趙再因腹痛及嘔吐入院，CT顯示其小腸阻塞，須接受緊急剖腹手術和腹膜沾黏鬆解術。

同案另4被告不認罪將受審

4名被告不認罪將受審的被告：郭紹輝（55歲，退休一級懲教助理），他是譚的上司，涉隱瞞事件，另3人：李梓睿（19歲，無業）、李宇軒（19歲，無業）及林承蔚（20歲，無業）案發時均為在囚人士，他們涉有份參與襲擊，4人均不認罪，案件明天開審。

案件編號：DCCC 1096/2024