懲教員涉捅穿囚友直腸　事主送院訛稱屙血撩傷　怕不照做會受對待

懲教員涉在壁屋懲教所用地拖棍向囚友「捅肛」至直腸穿洞案，4名否認控罪的被告，今（29日）在區域法院受審，事主下午繼續作供，他指向他施襲的懲教員當晚有來查看他的情況，並給他一粒止痛毒，又稱夜晚再痛才按鈴去醫院，該懲教員又叫他要訛稱「屙血」及曾用筆「撩」傷。他後來被送院及有家人探望，都沒有說出真相，因他擔心若不照做，不知該懲教員會如何對待他。直至他出院後，家人再來探望時，才叫母親報警。



一級懲教助理涉未作舉報

被告郭紹輝（55歲，退休一級懲教助理），被控藉公職作出不當行為罪。指他於2023年12月26日與2024年1月17日之間作失當行為，即未舉報懲教署二級懲教助理譚力翀襲擊趙姓事主。

另外3名被告：李梓睿（19歲，無業）、李宇軒（19歲，無業）及林承蔚（20歲，無業），案發時均為在囚人士，被控有意圖而造成身體受嚴重傷害，指他們於2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使趙姓事主身體受嚴重傷害。

被告郭紹輝否認公職人員行為失當受審。(陳蓉攝)

案發於西貢壁屋懲教所。（資料圖片／羅國輝攝）

主要施襲懲教員已認罪

被指向趙作施襲的被告：譚力翀（33歲，二級懲教助理），及何力桓（20歲，無業）早前已認罪，譚承有意圖而造成身體受嚴重傷害罪，及串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，何則認一項蓄意傷人罪，案情指他有份協助譚。

譚教趙訛稱用筆撩傷

案發時18歲姓趙事主稱，他受傷後有向他施襲的被告譚力翀表示很痛，譚後來給了他一顆止痛藥。不久後，譚再跟進其情況，並說：「夜晚再痛先去㩒鐘去醫院。」他指譚又教他要訛稱下午「屙血」和感痕癢，因此用筆「撩」傷。

傷口流血無法排尿送院

趙表示，他在晚上因傷口仍然流血及無法排尿，叫林幫他按鐘去院所醫院，他亦按譚的指示描述受傷原因。翌日早上，他由救護車送到伊利沙伯醫院治療。

家人到醫院探訪只謂返到壁屋再講

趙的家人和女友有到醫院探病，但當時他未有交代實際受傷原因，表示：「返到壁屋再講。」在出院翌日，他告知母親是因為「畀職員搞，攞棍桶我」而受傷，並叫她代為報警。

怕不答應不會譚會如何對待

控方問趙，為何會答應譚虛報受傷原因，趙表示當時他感到疼痛和頭暈，又怕不答應的話，不知譚會如何對待他，而且當時未有預估到情況嚴重，故打算先答應再算。

閉路電影拍到林取走地拖棍

控方播放閉路電視片段，趙供稱儲物室中放有清潔的工具。從片段中可見，林從儲物室取出一支地拖棍，未幾再度折返儲物室，用垃圾袋包起地拖棍，將其放置在儲物室的角落；同時亦有其他囚友爬高觀察窗外的情況。

趙稱與兩名懲教被告無積怨

趙在次被告郭紹輝的代表大律師的盤問下，同意郭並沒有襲擊他。趙另外提及，他與譚和郭皆沒有積怨，甚至稱得上關係良好。他平時會請譚食薯片和按摩，又稱郭做「輝哥」，郭亦會關心他的情況，但他認為譚的管治稍為嚴苛，惟B3囚室大致上和平，沒有犯規或打架的事件。

當日是折禮物日故准玩遊戲

趙表示，4名在囚的被告都是「B仔」，即是協助懲教安排清潔等工作安排的囚犯。案發日為「Boxing day」，懲教因此批准他們玩遊戲。趙確認，「終極開口中」只有「B仔」和輸家參與，故他並未有參與。

指譚叫他時笑笑口無預計會遇襲

趙在盤問下承認，當時是故意把爽身粉灑在譚的身上，但忘記了原因。他認為，在囚友群起反灑爽身粉在他身上時，事件已告一段落。在譚叫他出去時是「笑笑口」，他未有預期會被襲擊，惟案發時沒有見過郭在現場。趙確定他全程都有大叫，期間聽到有人說「攞支棍」。

不想搞大件事跟譚的說法

律師續盤問指，譚其後與趙由B座走回A座，中途有碰到懲教職員，以及一位姓朱的值日官。趙表示，他知道有權向值日官投訴，但因覺得他未必會受理，故沒有這樣做。趙稱，因為當時沒有見到郭，亦沒有留意到他經過房門，故並沒有向他投訴。趙稱當時想「費事搞大件事」，故按照譚的說法，對醫生表示用筆「撩」傷自己，同意即使當刻有懲教問起，亦會以此理由解說。

被告李梓睿的法律代表盤問趙指，他當時感到暈眩及疼痛，其實未能確定李梓睿當時的位置，更未能確定他是否有襲擊。

案件編號：DCCC1096/2024