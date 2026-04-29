懲教員涉捅穿囚友直腸　事主遭地拖棍抽插30秒　底褲破穿全是血

西貢壁屋懲教所2023年爆有在囚人士疑遭懲教員木棍捅穿直腸事件，一名懲教主任涉知情不報，另有3名在囚人士涉有份參與襲擊被控，這4人否認指控，案件今(29日)在區域法院審理。事主今出庭作供，他稱當日因不小心把爽身粉撒到一名懲教員，之後被叫到樓梯，他遭數人按住手腳，之後被人用地拖棍好大力抽插肛門約30秒，他稱當時應呼叫至全棟樓都聽到，其後他轉身見到地拖棍頂部有血和糞便。他事後無法站起，並發現底褲破穿兼全是血。



事件發生於西貢的壁屋懲教所。（資料圖片／羅國輝攝）

4名被告不認罪受審

首被告郭紹輝（55歲，退休一級懲教助理），涉知情不報，被控藉公職作出不當行為罪。

另3被告：李梓睿（19歲，無業）、李宇軒（19歲，無業）及林承蔚（20歲，無業），案發時均為在囚人士，被控有意圖而造成身體受嚴重傷害罪，指他們於2023年12月26日，在壁屋懲教所B座1樓B3-A活動室外樓梯，意圖使趙姓事主身體受嚴重傷害。

施襲的懲教員及一名囚友已認罪

本案另外兩名被告譚力翀（33歲，二級懲教助理），及何力桓（20歲，無業）早前已認罪，譚承認1項有意圖而造成身體受嚴重傷害罪，及串謀作出傾向並意圖妨礙司法公正的作為罪，何則認一項蓄意傷人罪。

4名不認罪被告在區域法院受審。(黃浩謙攝)

趙就搶劫及傷人罪需服刑6年

現年21歲姓趙事主出庭作供，他目前尚在服刑，在懲教押解下出庭。趙稱案發時他18歲，因干犯搶劫及蓄意傷人罪，被判囚6年。當時他在壁屋懲教所服刑，組別為B3組，由懲教人員譚力翀及郭紹輝管理。他與涉案囚犯李梓睿為小學同學，與李宇軒及何力桓在壁屋認識。

把爽身粉撒到譚而被叫出樓梯

趙憶述，當日他在院所內的B3-A活動室玩遊戲，譚及郭亦在場。趙表示，輸掉遊戲會被灑爽身粉，譚當時向後褪，他不小心把手上的爽身粉，「整到少少喺佢（譚）身到」，之後其他囚友亦向他灑爽身粉。

庭上播放當時的閉路電視片段，可見一眾在囚人士群起把爽身粉灑到趙身上，隨後散開。譚其後走進囚室。趙稱，譚當時用手指指住他，並叫他出去，他跟住譚走出囚室，李梓睿、李宇軒及何力桓亦隨後走到樓梯口。

遭譚箍頸至跪在地上

趙稱樓梯口有兩張凳，當時全部人都面向他。譚問趙：「係咪想整佢（譚）？」趙否認。趙稱：「佢之後叫我除褲，話除褲就輕擎啲。」在他脫下外褲後，譚遂把他箍住其頸部，把他「箍低」，於是他跪了在地上。

曾呼叫並應全棟樓都聽到

他當時有掙扎及推開，並有叫救命。他形容說：「我一直叫，應該成棟樓都聽到。」他之後聽到有人講：「攞支棍出嚟。」其後見到有人從閘取出地拖棍。

遭大力抽插後無法站起

趙稱在過程中，他感覺左右手分別被人用手捉住，其後感到有硬物插入肛門，並反覆抽插，持續約30秒之後拔出。趙形容：「好大力，如果唔係都唔會流晒血。」他其後轉身躺在地上，見到地拖棍的頂部有血和糞便。他無法站起，譚和何於是扶他到二樓休息。

事後內褲破穿成條底褲都是血

趙稱，當時他只脫去外褲，未有脫下內褲，而內褲在案發後有破穿。其後，他見到地上有地拖棍，及有感肛門流血，其後發現「成條底褲都係血」。

案件編號：DCCC1096/2024