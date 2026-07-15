懲教員捅穿囚友直腸 官指助理非蓄意容許 但懲教員口供可圈可點
西貢壁屋懲教所有年輕囚友遭懲教員用地拖棍「捅肛」至直腸穿洞，並需作手術，當日在場的一級懲教助理郭紹輝，被指知情不報，被控行為失當，案件（DCCC1096/2024）今(15日)在區域法院裁決，法官姚勳智指郭雖有疏忽，但與這蓄意容許不同，裁定他罪名不成立。
然而姚官亦提到兩名較高級懲教人員的供詞，一人在郭未作舉報時已到控制室看閉路電視片，另一人又叫下級在報告加休假同事的簽署，姚官認為他們的口供可圈可點，難以盡信。
一級懲教助理脫行為不當罪
被告郭紹輝（55歲，退休一級懲教助理），被控「藉公職作出不當行為」罪。指他於2023年12月26日與2024年1月17日之間，未能執行作為部門主管的職責，及未舉報懲教署二級懲教助理譚力翀襲擊事主。郭被裁定罪名不成立。
酌情准囚友遊戲不涉嚴重失當
襲擊事件發生於聖誕節翌日的「拆禮物日」，姚官裁決指，郭在當天容許在囚人士玩遊戲，這可能違反規定，但這只是他在囚人士多年無人探訪，及過往紀律良好，出於善意的個人酌情，這可能違規，但其上級巡查時也未有阻止，這些安排似乎不涉嚴重失當。
未鎖閘門要視乎情況
姚官又指，郭的上級曾指，閘門必須鎖上，但他亦確認，此安排視乎情況。其他證人亦供稱，只有長官巡視時才會安排司閘員，可見閘門上鎖的安排，是可視乎人手的安排彈性實施，難以就此而指郭有失當。
無證據顯示郭知道囚友拿取木棍
姚官續指，從閉路電視片段可見，向事主施襲的懲教員譚力翀，他帶領B組的囚友離開活動室，確實可以安排該些囚友提取不同物品，而現場閘門頗多，無直接證供可證明郭必然知道他們曾拿取木棍。郭承認他在縱容在囚人士聚集上有疏忽，但這與蓄意而行仍有顯著差別。
郭身處地方不能看到案發地點
證供顯示，郭身處的地方並不能看見案發地，亦沒有其他證供顯示，郭知悉襲擊而蓄意容許。因此郭雖然有疏忽，但與蓄意容許並不相同。而現場有眾多在囚人士起哄，無法肯定郭是否有聽見事主呼救。然而，程序表列明職員需親眼目睹點算人數，郭倚賴譚點算的做法明顯不符程序，亦確實有疏忽之處。
認為郭的證供不盡不實
姚官稱，郭自辯時稱，他事後已向高級懲教主任朱英泰匯報，但又稱得悉有襲擊事件，但未有過問細節，認為有矛盾之嫌，另郭稱取止痛藥自用，亦明顯並非事實，認為郭的證供難以接納。
其他懲教人員證供可圈可點
但姚官亦指，其他懲教人員的證供，亦同樣可圈可點，例如若郭從未舉報，其上級高級懲教主任朱英泰卻曾到控制室觀看閉路電視片段以，及啟動調查程序。更奇怪的是，總懲教主任陳顯榮作供時亦承認叫下屬在調查報告中，加上一名休假懲教主任的簽署。姚官認為，從所有證供看來，未能全然肯定郭未有作出匯報，又認為即使郭未匯報，亦只屬疏忽，與蓄意容許下屬犯罪截然不同，亦未有證供顯示他包庇下屬，為其失當之處並非嚴重，故裁定他罪脫。
襲擊罪名2被告罪成
此外，另外3名當時在囚的被告：李梓睿（19歲，無業）、李宇軒（19歲，無業）及林承蔚（20歲，無業），被控有份參與襲擊事主，但姚官只裁定李梓睿及林承蔚有意圖而造成身體受嚴重傷害罪成，李宇軒則罪名不成立。
李梓睿明顯有份控制事主
姚官認為遭到捅肛的事主，其證供誠實可靠，沒有任何誇大或隱瞞。事主在受襲後感到暈眩，記不清其他人士的位置不足為奇，但他能確實說出受襲前眾人位置，亦感到雙手手臂被控制。閉路電視片段亦顯示，當時眾人隨譚離開活動室，鐵欄隨即被關上。從環境看來，李梓睿明顯有份控制事主，對事件全然知情，有直接參與，裁定他罪成。
林承蔚曾往拿木棍
另一囚友林承蔚，閉路電視片段顯示他曾尾隨譚及事主進入樓梯間，再折返活動室取出木棍，並返回樓梯間。姚官認為，該木棍沒有地拖頭或掃把頭，難以說是用作清潔，明顯是配合襲擊的武器。姚官認為其共同參與的意圖及角色無庸置疑，雖然沒有證供顯示林曾受威脅。即使他屬譚所屬的小組，也毋須協助譚犯案，裁定林亦罪名罪成。
李宇軒沒有跟人到樓梯間
至於李宇軒，姚官認為他雖然有跟隨他人到鐵欄外樓梯間，但他沒有站在事主旁，亦未如林般拿取木棍。控方沒有證據證明，他有實際的行動參與，裁定他罪脫。
爽身粉撒中懲教員被教訓
案發當日事主與多名囚友在壁屋懲教所玩耍時，疑把爽身粉耍中懲教二級助理譚力翀，譚之後帶同數名囚友到樓梯間，並叫人拿木棍來，把事主壓下時用木棍捅其肛門。事主稱他當時痛得喊叫至全院舍都聽到，他事後發現底褲穿洞兼沾滿血。他當晚肛門流血不止，最後要送院並要進行造口手術。
姚官把案件押後至8月3日今日被裁定罪成的兩名被告，及兩名早前已認罪的被告一同判刑。