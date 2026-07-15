懲教員捅穿囚友直腸　官指助理非蓄意容許　但懲教員口供可圈可點

西貢壁屋懲教所有年輕囚友遭懲教員用地拖棍「捅肛」至直腸穿洞，並需作手術，當日在場的一級懲教助理郭紹輝，被指知情不報，被控行為失當，案件（DCCC1096/2024）今(15日)在區域法院裁決，法官姚勳智指郭雖有疏忽，但與這蓄意容許不同，裁定他罪名不成立。



然而姚官亦提到兩名較高級懲教人員的供詞，一人在郭未作舉報時已到控制室看閉路電視片，另一人又叫下級在報告加休假同事的簽署，姚官認為他們的口供可圈可點，難以盡信。



一級懲教助理脫行為不當罪

被告郭紹輝（55歲，退休一級懲教助理），被控「藉公職作出不當行為」罪。指他於2023年12月26日與2024年1月17日之間，未能執行作為部門主管的職責，及未舉報懲教署二級懲教助理譚力翀襲擊事主。郭被裁定罪名不成立。

被告郭紹輝被裁定行為不當罪罪名不成立。(陳蓉攝)

總懲教主任陳顯榮作供時曾否認為隱瞞事件而調走兩名涉事懲教助理。(陳蓉攝)

高級懲教主任朱英泰作供時曾承認有查看閉路電視片段。（香港01記者攝）

酌情准囚友遊戲不涉嚴重失當

襲擊事件發生於聖誕節翌日的「拆禮物日」，姚官裁決指，郭在當天容許在囚人士玩遊戲，這可能違反規定，但這只是他在囚人士多年無人探訪，及過往紀律良好，出於善意的個人酌情，這可能違規，但其上級巡查時也未有阻止，這些安排似乎不涉嚴重失當。

未鎖閘門要視乎情況

姚官又指，郭的上級曾指，閘門必須鎖上，但他亦確認，此安排視乎情況。其他證人亦供稱，只有長官巡視時才會安排司閘員，可見閘門上鎖的安排，是可視乎人手的安排彈性實施，難以就此而指郭有失當。

無證據顯示郭知道囚友拿取木棍

姚官續指，從閉路電視片段可見，向事主施襲的懲教員譚力翀，他帶領B組的囚友離開活動室，確實可以安排該些囚友提取不同物品，而現場閘門頗多，無直接證供可證明郭必然知道他們曾拿取木棍。郭承認他在縱容在囚人士聚集上有疏忽，但這與蓄意而行仍有顯著差別。

郭身處地方不能看到案發地點

證供顯示，郭身處的地方並不能看見案發地，亦沒有其他證供顯示，郭知悉襲擊而蓄意容許。因此郭雖然有疏忽，但與蓄意容許並不相同。而現場有眾多在囚人士起哄，無法肯定郭是否有聽見事主呼救。然而，程序表列明職員需親眼目睹點算人數，郭倚賴譚點算的做法明顯不符程序，亦確實有疏忽之處。

認為郭的證供不盡不實

姚官稱，郭自辯時稱，他事後已向高級懲教主任朱英泰匯報，但又稱得悉有襲擊事件，但未有過問細節，認為有矛盾之嫌，另郭稱取止痛藥自用，亦明顯並非事實，認為郭的證供難以接納。

其他懲教人員證供可圈可點

但姚官亦指，其他懲教人員的證供，亦同樣可圈可點，例如若郭從未舉報，其上級高級懲教主任朱英泰卻曾到控制室觀看閉路電視片段以，及啟動調查程序。更奇怪的是，總懲教主任陳顯榮作供時亦承認叫下屬在調查報告中，加上一名休假懲教主任的簽署。姚官認為，從所有證供看來，未能全然肯定郭未有作出匯報，又認為即使郭未匯報，亦只屬疏忽，與蓄意容許下屬犯罪截然不同，亦未有證供顯示他包庇下屬，為其失當之處並非嚴重，故裁定他罪脫。

事件發於西貢的壁屋懲教所。（資料圖片／羅國輝攝）

襲擊罪名2被告罪成

此外，另外3名當時在囚的被告：李梓睿（19歲，無業）、李宇軒（19歲，無業）及林承蔚（20歲，無業），被控有份參與襲擊事主，但姚官只裁定李梓睿及林承蔚有意圖而造成身體受嚴重傷害罪成，李宇軒則罪名不成立。

李梓睿明顯有份控制事主

姚官認為遭到捅肛的事主，其證供誠實可靠，沒有任何誇大或隱瞞。事主在受襲後感到暈眩，記不清其他人士的位置不足為奇，但他能確實說出受襲前眾人位置，亦感到雙手手臂被控制。閉路電視片段亦顯示，當時眾人隨譚離開活動室，鐵欄隨即被關上。從環境看來，李梓睿明顯有份控制事主，對事件全然知情，有直接參與，裁定他罪成。

林承蔚曾往拿木棍

另一囚友林承蔚，閉路電視片段顯示他曾尾隨譚及事主進入樓梯間，再折返活動室取出木棍，並返回樓梯間。姚官認為，該木棍沒有地拖頭或掃把頭，難以說是用作清潔，明顯是配合襲擊的武器。姚官認為其共同參與的意圖及角色無庸置疑，雖然沒有證供顯示林曾受威脅。即使他屬譚所屬的小組，也毋須協助譚犯案，裁定林亦罪名罪成。

李宇軒沒有跟人到樓梯間

至於李宇軒，姚官認為他雖然有跟隨他人到鐵欄外樓梯間，但他沒有站在事主旁，亦未如林般拿取木棍。控方沒有證據證明，他有實際的行動參與，裁定他罪脫。

爽身粉撒中懲教員被教訓

案發當日事主與多名囚友在壁屋懲教所玩耍時，疑把爽身粉耍中懲教二級助理譚力翀，譚之後帶同數名囚友到樓梯間，並叫人拿木棍來，把事主壓下時用木棍捅其肛門。事主稱他當時痛得喊叫至全院舍都聽到，他事後發現底褲穿洞兼沾滿血。他當晚肛門流血不止，最後要送院並要進行造口手術。

姚官把案件押後至8月3日今日被裁定罪成的兩名被告，及兩名早前已認罪的被告一同判刑。