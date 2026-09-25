中秋節交通一文看清｜港鐵通宵嗎？電車免費？附九巴加強服務詳情

中秋節（25日）在今天，藉人月兩團圓外出賞月與打卡的或會通宵達旦，回家與到賞月點的交通安排必須知。今年中秋節港鐵不設通宵行駛，只將本地鐵路綫及輕鐵服務延長約1.5小時。中秋節交通安排，一文看清。



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港鐵中秋節當日及隨後的周末將加強服務。（資料圖片）

港鐵中秋節當日及隨後的周末將加強服務。（港鐵提供）

港鐵中秋節當日及隨後的周末將加強服務。（港鐵提供）

港鐵中秋節當日及隨後的周末將加強服務。（港鐵提供）

港鐵中秋節當日及隨後的周末將加強服務。（港鐵提供）

港鐵中秋列車服務時間

中秋節今天，港鐵港島綫、觀塘綫、荃灣綫、南港島綫、屯馬綫下午3時起加強列車服務，提早行駛黃昏繁忙時間班次，4時起將軍澳綫、東涌綫亦會加強服務；最密兩分多鐘一班車。東鐵綫、港島綫及屯馬綫晚上部分時段亦會加密班次。

上述八條路綫及輕鐵當晚將延長服務時間約1.5小時，東鐵綫尾站改為上水站。港鐵巴士 506、K51 及 K54A 綫亦會延長服務時間。

港鐵中秋節當日及隨後的周末將加強服務。（港鐵提供）

至於隨後的周末（26日至27日），東鐵綫會於上午及下午部分時段加強往落馬洲方向及金鐘方向的列車服務，金鐘來往上水最密3.5分鐘一車，落馬洲來往上水最密8.6分鐘一班車。

高鐵中秋安排

港經與內地鐵路部門商討後，高鐵香港段將至後日（27日），加強來往北京西站的長途臥鋪列車服務；來往福田及來往深圳北站的短途列車會加開班次。乘客可透過12306網站及應用程式,以及高速鐵路網頁及應用程式查閲班次詳情。

港鐵並稱，會密切監察各鐵路綫的運作情況，並按實際需要適時調整服務。同時會透過車站告示及乘客資訊顯示屏、乘客廣播、MTR Mobile 及港鐵網頁等加強乘客資訊。

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電車今日免費

電車於中秋節（25日）與華泰國際舉辦免費乘車日，全港市民及遊客可無限次免費乘搭電車，電車將因應乘客需求情況加強服務。

九巴

九巴於中秋節（25日）加強多條路線服務，包括調整多條繁忙時間路線及特別班次開出時間，請按看詳情。