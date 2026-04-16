繼父涉性侵繼女7年　事主13歲首被粗手摸胸　中三被姦後如常上學

中年漢涉性侵繼女7年案，今(16日）在高等法院續審，女事主出庭作供。她稱約13歲時隨家人回大陸，她睡覺時覺得有人上了她的’床，並有一雙粗糙的手摸她的胸，之後該人回到地下睡覺。翌日繼父向她稱「上錯床」及「攬攬下」才發現大細不同。她稱之後再發生多次性侵事件，被告見她沒有投訴，開始變得更頻密，終在她諗中三未升中四時，趁其母洗澡時把她強姦。事主稱，她當時雖然很想向人提及事件，但因不想沒有了這個家，翌日起床「做番自己」，如常上學，繼續過日子。



被告PS，被控2項非禮、1項向16歲以下的兒童作出猥褻行為和2項強姦罪。控罪發生於2014年4月至2021年8月間，X介乎13至20歲。

被告PS被控5罪在高等法院受審。(黃浩謙攝)

被告2011年取單程證來港

事主X今透過視像系統作供，透露於2000年在港出生。她的生父和母親離婚後，母親於2007年在內地和被告結婚，被告成為X的繼父。母親再婚後，為被告誕下兩子。於2011年，被告取得單程證後來港。於案發時，她們一家居於涉案寮屋。

回內地時睡覺時被摸胸

於2014年4、5月，X、X的一名胞弟、母親、被告於假期時返回內地東莞，探望被告兄長。晚上，他們一家在被告兄長住所留宿，其中X、母親和被告居於同房，X在床上入睡，母親和被告則在地氈睡覺。X指，睡覺時感到有人伸手攬住她。該手伸入其上衣和內衣放在胸部，重複摸了數次。X指，非禮時間為時不長，該人之後返回床下位置，繼續入睡。

被告翌日稱上錯床發現大細唔同

X指看不到非禮她的人，但形容該人的手粗糙，當時以為是母親所為。翌日早上，被告稱：「尋晚好似上錯床，攬住嗰人，攬攬下，大細好似有啲唔同」。惟X認為被告屬故意，指被告會知道自己非在床上入睡。

第二次事件遭有酒氣冰冷的手摸私處

X續講及，於2015年3月第二次遭被告非禮。她指，被告於當天晚飯時曾經飲酒。其後，她返回房間假裝入睡，實際上偷玩手機。於晚上11時許，有人進入房間，而X認為是被告進入其房間，查看她和胞弟昰否入睡。而那人坐到X的床時，她聞到對方滿身酒氣。X感到那人把手伸入其褲子和內褲，並摸至其私處，更嘗試「摸入去」。她隨即郁動身體，假裝睡醒，那人隨即縮手，然後離開房間。X指，見不到那人的樣子，但形容他的手「凍冰冰」。她並形容，被非禮時感到驚慌和焦慮，不知如何應對。

母曾遭家暴不想令她不開心

X指，曾經想過把事件告知母親，但最終未有這樣做。她解釋，母親曾經和X的生父爭吵，亦遭家暴，擔心母親知悉事件後會不開心。 她庭上謂：「我都唔想無咗個屋企，所以選擇唔出聲，忍住唔講。」

覺被告性侵她時也驚慌

X指，該兩次非禮事件後，被告的行為越來越過份。她憶述，於2015年4月某天晚上睡覺時，突然感到有人拉起她的右手，她摸到一些奇怪的東西。X睜開眼，向右望時看到被告的下體，被告「叫我郁」。其後，被告爬上X的床並壓著她，以下體磨擦X的私處。X當時沒有叫喊，但曾郁動身體掙扎。她指被告也感到驚慌，性侵約10分鐘後離開。

見X無投訴行為漸趨頻繁

她續指，被告知道她未有把事件告知他人，該些行為漸趨頻繁。於2015年數月內，被告約10次在住所內，要求X為他手淫。

中四暑假前首被姦

X又講述，將近升上中四的暑假前遭被告強姦。她指，母親於晚上洗澡時，被告把X帶到他的房間，並表示「佢想要」，X理解意指「性交」。X回應，其母親會隨時返回房間。被告把她推在床上，以身體壓著她，又用左手按著她的雙手。被告繼而脫去兩人的褲子和內褲，然後在沒有使用安全套下與她性交。X稱她當時沒有性經驗，有感到痛楚。

被姦後其實很想與人傾訴

她又指，被告的下體原本沒有完全插入其私處，之後才完全進入，但在她體外射精。X用紙巾清潔並穿回褲子和內褲，然後到廁所清洗下體。清洗後，她返回房間睡覺時，仍覺得下體痛楚。她稱當時很想向他人談及事件，但被告是家中唯一經濟支柱，加上：「唔想無咗呢個屋企。」她因此未有把事件告知其他人。翌日早上「做番自己」，如常上學，「繼續過日子」。

案件編號：HCCC241/2025