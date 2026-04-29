繼父涉多番性侵繼女　非禮強姦4罪成　並揭曾向事主稱要索償50萬

中年漢涉多番非禮及強姦繼女，繼女稱因不想沒有了這個家，至20歲離家後才向男友提及和報警。繼女早前作供稱，被告曾在其母洗澡是強姦她，她事後很想告知他人，但知母曾遭其親父家暴，不想母親不開心，且被告是經濟支柱，最後沒有說出，故她該次被姦後，翌日仍如常上課。中年漢否認指控，7男陪審團今(29日)退庭2小時裁定被告4罪包括非禮及強姦罪成。



庭上透露被告開審前承認意圖妨礙司法公正，指他曾向事主稱其律師會索償50萬。法官李素蘭先替事主索取創傷報告，把判刑押後至5月28日，期間被告續還押。



47歲被告PS在高等法院被裁定非禮及強姦等4罪成。(黃浩謙攝)

被告有一項強姦罪不成立

被告PS，47歲。他被控2項非禮、1項向16歲以下的兒童作出猥褻行為和2項強姦罪。控罪發生於2014年4月至2021年8月間，X當時介乎13至20歲。7男組成的陪審團，裁定被告涉及2021年的強姦罪不成立，其餘3項非禮及1項強姦罪成。

被告曾向事主X稱其律師會索償50萬

控方亦透露，被告開審前承認一項意圖妨礙司法公正罪。案情指被告因性侵案被控後，透過訊息向律師查問是否可獲賠償。被告並於2025年1月26日，把該訊轉轉發給事主X，並向她表示其律師會索償50萬元。

被告與X母結婚後申單程證來港

庭上透露，女事主X於2000年在香港出生，她是其母親和第一任丈夫所生的孩子。X母和被告在2007年於內地結婚，被告成為X的繼父，被告於2011年獲單程證來港。案發時，他們一家居於新界一間寮屋。

X稱13歲時在內地遭被告非禮

事主供稱，她在約13歲時，與家人回內地探望被告的兄長，被告曾在她入睡時伸手入其衣服摸她的胸，她還記得該手很粗糙。她當時以為是母親，但被告翌日跟她說：「尋晚好似上錯床，攬住嗰人，攬攬下大細好似有啲唔同。」X認為被告知道當晚有攬過她。

第二次被摸時覺被告有酒氣

X指約在2015年3月，她躺在床上時被告曾入房摸她，她聞到被告有酒氣，並感到被告伸手入她褲內摸她私處，她並覺被告的手「凍冰冰」。事主稱她曾想過告知母親，但不想沒有了這個家，最後忍著沒有說出來。

睡覺時覺被人拉起手摸東西

該次事件約一個月後，X稱她睡覺時覺被人拉起右手，她摸到東西，睜眼發現是被告的下體，之後被告又把她壓在床上，並以下體摩她的私處，維時約10分鐘。

中三首次被姦後翌日如常上課

X稱約在中三時首次遭被告強姦，她指當時母親在洗澡，被告卻向她稱：「想要。」她意識被告指性交，但她指母親很快回房，被告卻把她推在，並把她強姦。X稱當時無性經驗，有感到痛楚，並指被告在她體外射精。她稱這事後有想向他人提及，但被告當時是家中經濟支柱，最後沒有告知任何人，翌日「做番自己」，如常上學。

X有稱她在2021年在寮屋再遭被告強姦，但陪審團裁定該指控不成立。

案件編號：HCCC241/2025