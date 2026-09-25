高齡商用車司機5年增近半　每千人有18.2人過去一年曾涉交通意外

人口老化下，高齡司機數量逐年上升。立法會發表研究數據，發現65歲以上商用車司機去年有12.6萬人，較2020年8.6萬人升接近一半。去年全部商用車司機中，長者佔整體三成四，即平均約每3人就有一人年滿65歲，而同期每千名持牌高齡商用車司機當中，就有18.2人涉及交通意外，是高齡非商用車司機的5倍。



立法會發表研究數據，發現65歲以上商用車司機去年有12.6萬人，較2020年8.6萬人升接近一半。（資料圖片）

立法會發表研究數據，發現65歲以上商用車司機去年有12.6萬人，較2020年8.6萬人升接近一半。（資料圖片）

立法會發表新一期《數據透視》，引用運輸署數據指，現有34.2萬名長者持有駕駛執照，佔長者人口18.8%。年滿65歲長者在交通意外的傷亡人數，從2018年的2,349人，增加24%至去年的2,920人；同期高齡司機傷亡數字由392人倍增至785人。

商用車方面，高齡司機自2018年至去年錄得68%增長，由7.5萬增至12.6萬人，報告認為增幅值得注意，因商用車一般體積更大、更重，並可能載有較多乘客或貨物，一旦發生交通意外後果更嚴重，商用車路程較長亦會增加意外風險。去年每千名持牌高齡商用車司機當中，有18.2人涉及交通意外，約為高齡非商用車輛司機相應比率的5倍。

高齡非商用車司機總人數倍增 去年逾21.5萬人

惟報告亦指出高齡非商用車司機總人數自2018年倍增，由近10.8萬人增至去年逾21.5萬人，另有近21.6萬名非商用車司機年齡介乎60至64歲，至2030年他們將全部年滿65歲。儘管非商用車輛司機交通意外比率較低，但過去兩年仍錄得最少3宗涉及75至97歲高齡私家車司機的嚴重車禍。