一年一檢｜商用車司機年屆65歲須體檢　中年小巴司機憂要提早退休

政府建議將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降低至65歲，並改為「一年一檢」方可續領牌照。有約50歲中年小巴司機表示，已任職小巴司機約10年，擔心政策推行後，將來要提早退休，屆時難以轉行任職其他行業，他無奈道：「政府有政府嘅諗法，我哋有我哋嘅諗法，我哋當然梗係唔想啦。」他又認為，每個人的體質不一，政府不應以年齡劃標準。



政府建議將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻由70歲降低至65歲，並改為「一年一檢」方可續領牌照。（董素琛攝）

政府建議提高商用車司機的體格證明要求，將商用車司機提交體格檢驗證明書的年齡門檻，由現時的70歲降至65歲，並由現時的「三年一檢」改為「一年一檢」，方可續領牌照。

運輸署指有關試驗計劃已經完成，政府將向立法會匯報成果及立法建議，並會向立法會提交有關的附屬法例修訂。運輸署會繼續進行各項準備工作，包括為前線醫生製作示範短片、發布醫療指引、向業界宣傳、更新有關表格等，爭取在今年第二季落實新的安排。

五旬司機王先生現時駕駛專線小巴8X線，擔心政策推出後要提早退休。（董素琛攝）

在中環交易廣場的小巴站，有年長司機聽後馬上表示不贊成。

年約50歲的司機王先生現時駕駛專線小巴8X線，已任職小巴司機約10年，擔心政策推行後，將來要提早退休，屆時難以轉行任職其他行業。他無奈道：「政府有政府嘅諗法，我哋有我哋嘅諗法，我哋當然梗係唔想啦。」他又認為，「個個人嘅體質唔同」，政府不應以年齡劃標準。被問及政策推出前應否先進行公眾諮詢，他則指：「如果去諮詢嘅話好多市民都唔讚成啦。」