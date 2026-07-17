高齡司機「五年兩檢」 議員憂增司機財政負擔　倡提供補貼

運輸及物流局日前提出商用車司機體檢要求最新方案，由過去建議的65歲「一年一檢」，改為「五年兩檢」。當局建議今年內向立法會提交修例方案，並爭取於明年年中落實。立法會交通事務委員會今日（17日）討論有關事宜。有議員擔心體檢費用會過高，倡設體檢補助減低司機財政壓力。有議員則提出，在高齡司機車上安裝燈號，供市民識別。



運輸及物流局表示，正與醫學界商討，期望長遠可使體檢安排貼近司機的負擔能力，又指體檢可使用醫療券，相信能協助長者減輕負擔。局方又指，年長司機車內加設燈號，涉司機個人私隱，需要考慮到年齡歧視的問題。至於就商用車司機設年齡上限，當局表示對此持開放態度。



在2023年，政府提出把商用車司機體檢門檻，由70歲收緊至65歲，改為「一年一檢」，不過有關建議在的士業界反對之下口風放軟。當局日前提出新方案，維持建議商用車司機65歲起要體檢，但改為通過體檢可申請續牌三年，換言之68歲要再次體檢，倘通過可再申請續牌兩年，即改「五年兩檢」，直至年滿70歲才「一年一檢」。當局亦建議，提升體檢合格要求，加強視力及視野標準，對商用車司機設立更嚴格標準，同時新設8種不宜駕駛的疾病或殘疾。

運輸及物流局局長陳美寶。（直播截圖）

陳美寶：隨社會高齡化 體格證明制度要與時俱進

陳美寶表示，隨社會高齡化，年長駕駛者不斷增加，據當局資料顯示，每3名商用車司機，便有一位為65歲以上，故駕駛執照申請人及持有人的體格證明制度要與時俱進，以提升道路安全。她提到，過去5年，共1萬多宗涉65歲或以上的商用車司機交通意外中，有約700宗涉及致命及嚴重交通意外事故，而致命及嚴重比率為6.8%，較65歲或以下的5.6%為高。政府在參考其他地方及不同意見經綜合考慮決定提出上述方案。

建議提供體檢補助 減低司機財政壓力

自由黨選委界議員李鎮強指，體檢套餐普遍約1000元，憂慮倘實行70歲以上一年一檢，對司機會構成沉重負擔，令部分兼職司機選擇退休，建議政府可與體檢公司、醫管局等商討提供優惠套餐；工聯會勞工界議員林偉江則建議，當局可提供體檢補助，減低司機的財政壓力，又問到當局會否考慮提供統一的體檢收費標準。

陳美寶表示，政府正與醫學界商討，期望長遠體檢安排可貼近司機的負擔能力。運輸署署長謝詠誼表示，體檢可使用醫療券，相信能協助長者減輕負擔。就收費標準方面，當局現階段希望可以運用市場力量提供體檢服務。

立法會議員莊豪鋒。（直播截圖）

莊豪鋒建議在高齡司機車上安裝燈號 供市民識別

實政圓桌議員莊豪鋒問到，政府會否在考慮在年長司機車上安裝燈號，讓乘客得知司機的大約年紀，讓乘客自行決定是否上車。他又認為，當局應研究限制年長司機的強制退休。他亦建議，當局日後若出現年長司機體檢通過後，隨即出現嚴重交通意外的事件，應馬上轉介醫委員跟進，調查是否有馬虎的情況。

陳美寶指，若在車內加設燈號，讓乘客得知司機的大約年紀，涉司機的個人資料，需要考慮到年齡歧視的問題。她又稱，海外及內地都有設強制退休年齡上限，當局對此持開放態度，強調收緊體檢安排為第一步，而制定年齡上限方面則要多做資料搜集。

意外成因多 轉介醫委會不切實際

至於轉介醫委員跟進一事，陳美寶指，意外成因有多方因素，包括現場環境、其他使用者情況「不能一概而論」，認為建議「不切實際」，反而當局應提供清晰指引。

陳恒鑌倡縮短有健康問題司機體檢間距

交通事務委員會主席陳恒鑌認為，針對有健康問題的司機，假若日後即使再通過體檢，當局仍應考慮縮短其體檢間距，增加體檢次數。選委界議員陳紹雄關注，政府為何將「一年一檢」，改為「五年兩檢」。陳美寶指，政府方向是收緊商用車司機體檢安排，當局希望在有共識下務實推進，最重要是「踏出一步」。

經民聯工程界卜國明問到，政府會否考慮提出規管商用車司機最長駕駛時數，以及強制休息時間；選委界議員樓家強問到，當局會否考慮把隱性病納入體檢要求。

陳美寶表示，當局希望先聽取專家意見，日後會新增清單列明較為嚴重及清楚介定的疾病，強調工作會持續。至於就商用車設工時上限，她指具一定爭議性，做法在其他地方亦不常見，需要小心行事。