延後收緊司機體檢門檻　運輸署：正優化立法建議爭取下半年提交

牛頭角周三（13日）發生的致命車禍，因涉事的士司機已70歲，令高齡商用車司機體檢要求再受關注。收緊相關門檻的原定今季落實，但運輸署最新改稱，爭取下半年才提交立法會，有議員批評不理想。運輸署周四（14日）回應稱，政府正積極進行諮詢工作，及正敲定細節及優化立法建議，以確保切合實際情況和需要。



針對收緊商用車司機體檢門檻，運輸署表示，爭取在今年下半年向立法會提交經優化的立法建議。（資料圖片）

正就體檢項目和頻率等諮詢持份者

運輸署表示，政府十分重視道路安全及駕駛者的身體狀況，早前就《道路交通（駕駛執照）規例》（第374B章）進行檢討，建議提高商用車司機的體格證明要求，並將提交體檢證明書的年齡門檻從70歲降低至65歲，及縮短其駕駛執照有效期。

政府正積極進行諮詢工作，包括在今年與不同持份者就體檢項目和頻率等範疇交換意見，以確保立法建議切合實際情況和需要。

政府計劃將的士、小巴等商用車司機提交體格檢驗證明的年齡門檻，由現行70歲降至65歲，並實施「一年一檢」措施。（梁鵬威攝）

調整供醫生參考的醫療指引內容

另一方面，為確保前線醫生能充分掌握醫療指引內容，及提升商用車司機對健康意識和新評估要求的理解，運輸署於2025年第四季邀請商用車業界人士參與體格評估試驗計劃，以吸納前線醫生的實務操作意見，從而完善醫療指引內容及優化評估流程。

因應收集到的意見，運輸署正與委聘的香港大學顧問團隊檢視《規例》內所指明的疾病或身體傷殘項目，並調整供醫生參考的醫療指引的內容，務求令指引更清晰、更客觀、更實用。

政府計劃將的士、小巴等商用車司機提交體格檢驗證明的年齡門檻，由現行70歲降至65歲，並實施「一年一檢」措施。（資料圖片）

原稱第二季可以落實遭批評

運輸署表示，政府正敲定細節及優化立法建議；繼續積極進行法例草擬及各項相關籌備工作，以爭取在今年下半年向立法會提交經優化的立法建議，提升整體道路安全水平。

實政圓桌新界西北立法會議員莊豪鋒表示，運輸署此前未主動交代立法延誤，認為至少要讓大家要知道，「如果你本身已沒有信心做到，就不要出來公開跟大家說，第二季可以落實」。