施政報告｜李家超：或覓地續推簡約公屋　冀簡樸房可大於最低標準

香港首份《五年規劃》及新一份《施政報告》上周三（16日）出爐。行政長官李家超在電視節目表示，對於未來五年將公屋綜合輪候時間降至四年以下有信心。提到不少過渡性房屋合約下個年度後屆滿，李家超認為，簡約公屋較有效率，或會繼續尋找合適土地推行，但期望日後公營房屋會有足夠供應。



特首李家超9月16日下午舉行第一個五年規劃及新一份施政報告記者會。（方承恩攝）

李家超今日在電視節目《講清講楚》表示，自他上任後，公屋綜合輪候時間已經由6.1年降至4.8年，有信心能在明年降至4.5年目標。至於五年規劃提出要在2030/31年度將時間降至四年以下，他指未來五年平均有3.5萬伙公營房屋落成，有信心可做到，並向三年方向前進。

提到不少過渡性房屋合約下個年度後屆滿，李家超指，過渡屋及簡約公屋都是政府「搵地來做」，政府將不會放棄，會繼續尋覓土地。他續指，個人認為簡約公屋較過渡屋更高效，至於會否興建更多簡約公屋，他稱「如果有需要可以考慮」，但期望日後公營房屋會有足夠供應。

至於劏房問題，李家超指，政府會有序取締劣質劏房，著重受影響住戶的居住需求，不會使用強硬手段。他又指，現時簡樸房制度登記期未滿一年，即有65%劏房登記，代表市場認可制度，認同有需求。他又期望，日後公營房屋供應充足，社會經濟與市民收入改善下，市場的簡樸房面積可發展至比最低標準為高。