房署伙防止自殺會推計劃　輔導高危接遷出信公屋戶　至今輔導5戶

天水圍天恩邨一對母子被指申請公屋時隱瞞申報土地資產，遭房屋署發出「遷出通知書」，上訴失敗後二人先後墮樓身亡。署方去年10月起，就接獲遷出通知書且涉精神健康等特殊需要個案，推出多項優化措施，包括與撒瑪利亞防止自殺會合作，為高危個案提供外展服務，推行5個月以來，已為5宗個案提供深入輔導。



天水圍天恩邨一對母子被指申請公屋時隱瞞申報土地資產，遭房屋署發出「遷出通知書」，上訴失敗後二人先後墮樓身亡。（資料圖片）

房屋局指，房署已於2025年10月起推出優化措施，專門處理因濫用公屋或違規而被發出「遷出通知書」並涉及特殊需要（如精神健康、殘疾、年老等）的公屋住戶個案，包括加強培訓，與青山醫院精神健康學院、新生精神康復會等專業機構，舉辦精神健康證書課程、溝通技巧講座及精神健康急救工作坊，提升前線人員識別高危個案及危機應對能力。

房署並於今年4月起，與撒瑪利亞防止自殺會合作推行為期一年的危機介入先導計劃，前線人員識別高危個案後會即時啟動應對機制，由該會社工迅速聯同前線人員共同介入外展服務，至今已為5宗個案提供即時危機介入與深入輔導。發言人形容，計劃有效穩定租戶情緒並提供適切支援，房署將持續檢視成效以優化運作模式。

房署並於今年4月起，與撒瑪利亞防止自殺會合作推行為期一年的危機介入先導計劃，至今已為5宗個案提供即時危機介入與深入輔導。（資料圖片）

上訴委員會醫護、社福等背景成員增近一倍

此外，房署去年10月成立由副署長主持的「特別個案小組」，在發出「遷出通知書」前就特殊個案作更深入審視，仔細考慮個案特質和各種因素後訂出方向指示，作人性化及適當的安排；由於前線人員經培訓後顯著提升應對特殊個案的專業知識與溝通技巧，大部分特殊個案在前線階段獲即時和適切處理，毋須提交「特別個案小組」討論。房署已加強與社署合作，若個案已獲或正由社署或社福機構評估，房署會在充分考慮社工的專業意見後作適切安排。

至於上訴委員會（房屋），局方指新一屆成員於已於今年4月獲委任。128名委員中，有40人具有醫護、社福及地區背景，較前一年度的21人大幅增加接近一倍；當中13人為醫護專業人員、九人為社福工作者。

打濫上訴個案跌六成 局方：因政策細節更清晰

房屋局稱，因應去年3月理順「富戶政策」執行細節後使政策更清晰，房委會持續加強調查舉證工作，不少租戶清晰明白違規事實後未有上訴，故接到遷出通知書後上訴個案呈下降趨勢。

據房屋局提供數字，上訴委員會（房屋）接獲上訴個案由去年上半年826宗，減至今年上半年333宗，跌幅約六成。當中經審理後確認遷出通知書的數字，由411宗跌至70宗，佔完成審理個案比例由63%跌至47%。獲取消遷出通知書比例，則由166宗降至20宗，佔比由25.5%跌至13.4%。