天水圍母子自殺前曾收房屋署收樓令　前上訴委員：有改善優化空間

天水圍天恩邨一對患有精神病母子被指13年前申請公屋時無如實申報資產，房署經查證後向他們發出「遷出通知書」、即收樓令，他們上訴後，房署恩恤讓二人暫居，不過兩母子其後自殺身亡，未有提及與事件有關。



曾擔任上訴委員會委員、房委會資助房屋小組委員會主席黃碧如今（8日）在商台節目上表示，估計恩恤兩人暫居單位是房署的行政決定，她指事件屬不幸，有改善優化的空間，但認為房署在發出「遷出通知書」的同時，幫事主申請中轉屋及轉介社工等工作，已屬情理兼備。



天水圍天恩邨一對患有精神病母子被指13年前申請公屋時無如實申報資產，房署經查證後向他們發出「遷出通知書」。（資料圖片）

黃碧如相信上訴審裁小組維持遷出通知書有效

黃碧如說，房委會向租戶發出「遷出通知書」時，會給予資料告知租戶，在房屋條例下，在收到通知書15天內可提出上訴，及後上訴委員會會安排聆訊，房署會提供案情資料予上訴委員會及對方，同時上訴人的上訴理由亦會提供予上訴委員會及房署。她並指，上訴委員會有三名成員，均是獨立於房委會及房署人士，亦不可是公務員。

在事件中，房署確認兩母子需遷出單位，但同時恩恤兩人暫居。黃碧如估計，相關決定關乎派送原因，「人哋上訴審裁小組維持咗話要個個通知書係有效嘅，咁房署個面咪作為佢係呢個上訴嘅一方，亦都係發出通知書嘅一方，就要將個個結果派送畀當事人」，認為此是程序上要這樣做。

黃碧如指事件屬不幸，有改善優化的空間，「大家都難過嘅」。（資料圖片／廖雁雄攝）

上訴委員會有權確認終止或撒銷通知書

至於青山醫院發出證明書建議容許二人續居於單位，黃碧如強調自己不是是次審訴委員會的成員，但一般而言，上訴委員會小組審理一宗案件時，除案情外，亦會考慮雙方陳述等因素。她又估計，最後恩恤兩人暫居單位是房署的行政決定，不過她指上訴委員會有法定職權，可確認終止或撒銷通知書，以往亦曾見過上訴審裁小組在作出判決後，提出建議。

黃碧如重申，事件屬不幸，有改善優化的空間，「大家都難過嘅」，但認為房署在發出「遷出通知書」的同時，幫事主申請中轉屋及轉介社工等工作，已屬情理兼備。

房署：有關租戶於2015、2016及2017年隱瞞申報2項資產

房屋署回覆指，有關個案的租戶早前被發現在等候獲配公屋期間，於2015、2016及2017年填報聲明書時隱瞞申報兩項資產，故不符合入住公屋的資格，房委會遂向其發出「遷出通知書」。該租戶其後向獨立的上訴委員會提出上訴，聆訊於今年2月下旬進行。小組綜合考慮由房屋署及上訴方提交的全部資料文件、聆訊期間各方的提問、陳述、理據、現行房屋政策後，確認房委會發出的「遷出通知書」。

房屋署職員在上訴裁決後，主動審視該戶家庭的最新情況，並決定以恩恤方式讓租戶暫住現居單位，直至租戶確定其日後的居住安排。此外，署方亦協助租戶聯絡社會福利署，轉介其個案至明愛天水圍綜合家庭服務中心的社工跟進，即時為該戶家庭提供協助及支援，並協助他們申請入住寶田中轉屋。