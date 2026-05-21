濫用公屋｜25宗舉報成立　梁文廣指發揮震懾作用　$3000獎金合適

房委會去年推出「舉報濫用公屋獎」計劃，截至今年3月底，房屋署接獲5,400宗濫用公屋舉報，其中25宗成立。立法會議員梁文廣表示，舉報計劃成功發揮震懾作用，他建議房署日後加強宣傳教育，提醒市民遞交舉報時要提供關鍵資料。至於有聲音建議增加獎金金額，他認為現時3,000元屬合適水平。



房委會去年推出「舉報濫用公屋獎」計劃，截至今年3月底，房屋署接獲5,400宗濫用公屋舉報，其中25宗成立。（資料圖片）

梁文廣表示，數據顯示舉報計劃成功發揮作用。（資料圖片/陳葦慈攝）

房屋局表示，收到的5,400宗舉報中，只有約900宗具備基本資料可作進一步跟進。至於未能跟進的舉報個案，原因包括缺乏關鍵資料，如舉報對象的身份或所居住的屋邨／樓宇；經初步查證後屬誤會；或屬日常投訴等。

梁文廣認為，數據顯示市民願意作出舉報，幫忙找出避過房署調查和自我審查的濫用個案，令計劃成功發揮「保底」和「震懾」作用。不過，他指部份市民舉報時，沒有提交齊全的資訊，或錯誤理解為日常投訴，希望房署日後加強宣傳教育，並在居民遞交舉報時，提醒他們提交關鍵資料。至於有聲音建議增加獎金金額，他認為現時3,000元屬合適水平。