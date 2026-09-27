墨西哥男市長國慶扛女打「股」狂歡惹歧視爭議　多段黑歷史曝光

墨西哥普埃布拉州（Puebla）內爾蒂坎鎮（Nativitas）市長貝爾納爾（José 'Pepe' Cinto Bernal），於墨西哥獨立日9月15日慶祝活動中，被拍到將一名女子扛上肩膀並拍打她臀部，脫序行為影片在社群媒體瘋傳後引發強烈批評，截至9月23日市長仍未公開回應此事。



市長扛女拍臀影片在社群瘋傳

據《El Universal Puebla》報道，事件發生於內爾蒂坎鎮的國慶慶典現場，當時有墨西哥地區樂團演奏助興，不料市長貝爾納爾卻做出脫序行為。影片中可見貝爾納爾將女子扛在肩上繼續跳舞，隨後多次拍打對方臀部。影片曝光後，部分網友批評其行為充滿性別歧視，質疑公職人員在公開場合的舉止是否恰當。

男市長竟「扛妹子打屁股」慶祝 離奇畫面曝光：

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普埃布拉州國家行動黨（PAN）主席皮尼亞（Mario Riestra Piña）公開分享該影片並提出批評。而貝爾納爾近期在社群媒體上的貼文僅涉及市政事務及地方青年參賽活動，完全未提及此事件。

外媒報道，貝爾納爾過去已多次因類似情況而引發的爭議。2026年8月曾有影片顯示他在派對中騎坐他人肩上狂歡；2025年也曾被拍到疑似在車內醉倒。2023年10月其第二次施政報告期間，更有民眾當場抗議高喊「滾出去」、「騙子」並丟擲物品。貝爾納爾於2021年首度當選市長，2024年連任成功，任期預計至2027年届滿。

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