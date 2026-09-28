休班警涉荔景站偷拍裙底　事主指被告制服後不停按電話　表證成立

休班男警涉在荔景站的扶手電梯上偷拍女途人，遭對方發現後想逃走，但被見義勇為的男途人制服。男警否認一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪，案件（STCC759/2026）今（28日）在沙田裁判法院開審。



事主X供稱，當日身穿粉紅色連身裙乘搭扶手電梯時，突感膝後腿部遭無溫度的硬物觸碰，轉身下兩級有陌生男子彎腰單手持手機，即質問對方是否偷拍，惟該男子即縮手想逃走，她大叫後有途人協助制服了被告，期間有見被告不停按手機。



裁判官黃國輝終裁定被告表證成立，被告不會作供，案件押後至明天進行結案陳詞。被告續准保釋。



被告何家俊（39歲，公務員），被控一項「非法拍攝或觀察私密部位」罪。控罪指，他於2025年8月1日，在香港用手提電話偷拍女事主的私密部位。

被告何家俊否認偷拍，在沙田法院受審。(陳蓉攝）

上扶手電梯覺大腿被無溫度硬物觸碰

事主X供稱，在2025年8月1日，她在荔景站轉乘東涌綫。當天她身穿粉紅色連身裙，長度至大髀對上。案發時她站在扶手電梯上靠右，低頭看電話，突然有感大腿被「無溫度」的硬物觸碰，遂轉身察看。

太驚慌未看到屏幕畫面

她稱，當時見一陌生男子（即被告）站在其身後兩級，單手持電話彎腰，伸至其裙腳位置。因為對方未察覺她已留意到其動作，於是未有縮手，但她當時太過驚慌，所以未有看到其屏幕的畫面。

被告被制服時不斷按手機

事主憶述，她立即按住裙腳，並質問說：「偷拍？」對方則驚慌地縮手並想轉身逃走。她嘗試捉住被告但失敗，於是邊跑邊呼救：「偷拍呀！偷拍呀！」最終有男途人上前協助。事主續指，男途人用手制止被告，惟被告想掙脫逃走，同時不斷按手機，最終有職員報警，被告則被帶到保安室。

辯方質疑事主的反應不似驚慌

事主在盤問下解釋，當時因感驚慌，故只問被告是否偷拍，惟辯方質疑：「你唔驚，你好勇敢追佢，直頭係女中豪傑！」事主表示，在察覺遭偷拍的一刻非常害怕，追上被告則是其後的事。

當天協助制服被告的男途人張明亮供稱，被告當時有澄清沒有偷拍，他沒有阻止被告打開手機解釋，但是其他途人及地鐵職員有阻止被告打開手機。

被告的手提電話內無任何發現

承認事實指被告在 8月6日被拘捕，他在警署表示：「我冇嘢講。」經科學鑑證後，被告的手提電話內無任何發現。