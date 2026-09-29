今日新聞8分鐘｜黑幫疑賣太空油內訌｜薯片罐藏2000萬日圓斷正

新田公路綠的追撞 私家車 釀兩傷

今日（28日）早上7時32分，落馬洲發生一宗交通意外。一輛新界的士沿新田公路快線往上水方向行駛。至近石湖圍對開時，前方一輛私家車因應路面狀況而收慢，並亮起死火燈，但尾隨的士疑收掣不及，從後追撞私家車，涉事路段限速為100公里。

尖沙咀男子疑眼超超 遭爆樽穿頭雙眼紅腫

今日（29日）凌晨4時51分，警方接報尖沙咀棉登徑有十多人打鬥，有人持刀。救援人員趕至發現一名男子頭部受傷流血，雙眼紅腫如雞蛋，隨即將他送往醫院治理。

警方隨後在場調查，未發現有刀；初步得知姓黃傷者（44歲）與5至6名友人在附近消遣，其間與約10人因「眼超超」問題爭執互相打鬥。傷者右手臂有紋身圖案及「辣椒」兩字，他頭、鼻及眼角流血，腳部受傷，逞兇者傷人後逃去無蹤。

天水圍逾十人爆粗毆鬥 白衣男多次起飛腳

網上流傳一段影片，拍攝到天水圍天澤街市一出口對開，有十多人爭執，兩批人互相爆粗指罵及拉扯叫囂，其中更有人情緒激動拳腳相向。

薯片罐藏2000萬日圓現鈔 男女羅湖闖關被截獲

「海關發布」消息，近日，羅湖海關在內地出境旅客攜帶的薯片盒內查獲未申報日圓現鈔2000萬元，折合約13萬美元（約101.96萬港元）。

宏福苑居民首日揀樓 老業主420萬買樂嶺軒

因應大埔宏福苑大火而設的宏福苑業主「特設銷售計劃」今日（29日）起揀樓，首日有35戶申請者揀樓，其他申請者亦會按選樓次序，陸續獲邀未來兩個月揀樓。有宏福苑老業主於火災後漂泊不定，今日選購了粉嶺區的「心水樓」，終於可以放下心頭大石，只是未確定要補錢多少，未來日子只能「見步行步」。

男子困屯門兆康路渠務設施 救護證實當場死亡

屯門有人被困渠務設施死亡。今午（28日）約2時半，警方接獲渠務人員報案，指在兆康路低流量截流系統內發現一個人，懷疑對方被困。

救援人員趕至，在該設施的入水口格柵尋獲被困男子，惟救護員經檢查後，證實他已明顯死亡。消息指，65歲姓張男事主生前有情緒病紀錄。

石梨貝濾水廠被盜48水泵 水務署：供水沒影響

已廢棄的金山石梨貝濾水廠發生盜竊案，賊人疑破壞濾水廠的門及門鎖，盜去48個水泵，總值約1.4萬元。水務署回覆《香港01》查詢表示，涉事水泵部件已廢棄，不具運作功能，事件未有對有關地區的供水服務造成影響。

張宇人轟工會扮電話訴苦 診協譴責無胸襟

新一份施政報告公布後翌日（17日），有市民致電電台聯播節目向行政長官李家超訴苦搵工難，當中包括一名稱在紀律部隊任精神科護士的父親稱，同是護理系畢業的女兒求職難，亦憂慮當局輸入內地醫護會「搶飯碗」。醫務衞生局局長盧寵茂日前指搶本地護士「飯碗」說法不實。言論一向惹火的自由黨前黨魁張宇人稱「工會分分鐘扮人打電話」，強調本港醫護匱乏是不爭事實，由外引入反而帶來競爭，提升本地醫療服務。

護士協會強烈不滿張宇人言論，並感遺憾。勞聯旗下的屬會醫院診所護士協會強烈譴責張宇人的言論，形容他言論偏激，無助於解決社會分歧，更容易激化矛盾，猶如火上添油，批評他作為行會成員沒有展現出聆聽民意的胸襟，促請張宇人收回相關言論，並向被其言論冒犯的前線醫護人員道歉。