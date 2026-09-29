宏福苑居民首日揀樓｜老業主420萬買樂嶺軒：揀到心水屋 驚無屋住
撰文：黃煦緻
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因應大埔宏福苑大火而設的宏福苑業主「特設銷售計劃」今日（29日）起揀樓，首日有35戶申請者揀樓，其他申請者亦會按選樓次序，陸續獲邀未來兩個月揀樓。有宏福苑老業主於火災後漂泊不定，今日選購了粉嶺區的「心水樓」，終於可以放下心頭大石，只是未確定要補錢多少，未來日子只能「見步行步」。
譚太是宏福苑宏盛閣的第一手業主，入住逾40年，火警中單位客廳燒光，無奈慨嘆：「唉…我老公成日流眼水，諗住喺宏福苑住到百年歸老，勢估唔到搞成咁。」還幸取回屋契和結婚證書，之後她和丈夫一直在區內租屋住。
她表示，政府提供的住處有斜路，惟87歲丈夫行動不便而沒有入住，只得另覓租盤，但不少業主不願意出租予長者，如今他們租住的單位，亦於明年2月租約期滿。今日能夠揀到心目中的「心水樓」感到非常欣慰：「我𠵱家好開心呀！揀到心水屋，13樓，未試過咁開心，幾廿歲人，係我自己心意，好開心，驚無屋住呀！」
譚太解釋多年來住在新界，不習慣九龍區；至於頌雅路西亦不在考慮之列：「完全無諗過頌雅路西，驚我無咁長命呀！要幾年先入伙。」因此一直以粉嶺百和路的樂嶺軒為目標。至於賠償方案，他們是領現金的，如今以420萬買新樓，惟目前尚未確定實際補價金額：「見步行步囉，兩個老人家又唔係好長命，成日要食藥，住得一年得一年，唔係點呀？！」
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