消委會．嬰兒沐浴露｜萬寧品牌含致敏防腐劑　$32Watsons性價比高

消委會今日（30日）發布對市面上35款嬰兒二合一洗髮沐浴露進行測試，結果發現萬寧自家品牌「Mannings Guardian」出品的「嬰兒益生菌洗髮沐浴露」，含可致敏防腐劑CMIT/MIT，而其濃度比例約為2:1，未符內地相關規例要求。至於「德國珊諾」的嬰兒二合一沐浴洗髮露，被檢極微量潛在致敏成份二噁烷；聲稱不含致敏香料的美國製Mambino Organics二合一舒敏沐浴泡泡，被檢出化學物檸檬烯，消委會已交海關跟進。有關供應商表示已即時安排產品下架。



另外，35款樣本中有16款的綜合評分達滿分，包括Cetaphil、Johnson's等，並以屈臣氏出品的「BABY Gentle Head to Toe Wash」售價32元最便宜，即每毫升僅為0.06元，成為性價比之王。



消委會對市面上35款嬰兒二合一洗髮沐浴露進行測試，評估其化學安全及微生物安全表現。（消委會月刊）

總評、微生物安全測試、化學安全測試、標籤資料全獲5星的嬰兒二合一洗髮沐浴露 品牌及產品名稱 價錢 總評 舒特膚 Cetaphil 嬰兒溫和潔膚及洗髮露 Baby Gentle Wash & Shampoo $140 5 Oilatum 舒緩‧防護嬰兒洗髮沐浴露 Soothe & Protect Baby Head to Toe Wash $104 5 Physiogel 嬰兒溫和2合1洗髮沐浴泡泡 Daily Moisture Therapy Baby Wash For Top to Toe Use $169 5 Swissnatürlich MED 嬰兒洗髮沐浴乳 (PNK-983) MED Baby Wash (PNK-983) $250 5 Mustela Stelatopia 嬰兒沖涼洗顏特強止痕二合一濕疹沐浴油 Stelatopia Cleansing Oil Anti-itching $250 5 QV Baby 嬰兒溫和二合一潔膚潤霜 Gentle Wash Moisturising Soap-Free Daily Wash Suitable For Hair & Body $126 5

16款樣本獲評5分 舒特膚、Physiogel、QV Baby、Johnson's等上榜

消委會今年3月至5月購入35款聲稱供嬰兒使用的二合一洗髮沐浴露樣本進行測試。測試結果顯示，各樣本的微生物含量遠低於相關限值，全部樣本亦未檢出游離甲醛。而在所有樣本中，其中16款達到5分總評，包括舒特膚Cetaphil嬰兒溫和潔膚及洗髮露、Physiogel 嬰兒溫和2合1洗髮沐浴泡泡、QV Baby 嬰兒溫和二合一潔膚潤霜、Johnson's洗髮沐浴露及Watsons的BABY Gentle Head to Toe Wash等，其中以Watsons售32元（500毫升）最便宜，即每毫升僅0.06元，性價比最高。

萬寧出品含致敏防腐劑比例未符內地要求 供應商：配方已通過獨立歐盟安全評估

不過，萬寧出品的Mannings Guardian嬰兒益生菌洗髮沐浴露，被檢出潛在致敏防腐劑CMIT:MIT比例約為2:1，未能符合中國內地《化妝品安全技術規範》（2015年版）訂明的3:1規例要求。

供應商回覆消委會表示，配方已通過獨立歐盟安全評估（CPSR）以及第三方不澀眼睛測試，兒科及皮膚科醫生測試，結果顯示產品屬低刺激性配方及適合皮膚使用。

消委會在最新一期月刊公布市面上35款嬰兒二合一洗髮沐浴露測試結果。（消委會月刊）

消委會在最新一期月刊公布市面上35款嬰兒二合一洗髮沐浴露測試結果。（消委會月刊）

Mambino Organics與聲稱不含致敏香料不符 海關跟進 供應：已即時安排產品下架

另外，35款樣本中，共有17款於成分列表標示配方含有香料，全部樣本均沒有驗出含有禁用的香料致敏物質，但有17款樣本檢出1至9種香料致敏物質。其中聲稱不含致敏香料的美國製Mambino Organics二合一舒敏沐浴泡泡，檢測發現其含有0.0774%的檸檬烯（limonene）。檸檬烯帶有柑橘類香氣，但部份人士接觸後有可能出現皮膚過敏。鑑於樣本的檢測結果與其相關聲稱不一致，消委會已將有關資料轉交香港海關跟進。

Mambino Organics的供應商回覆消委會指，經了解有關測試結果後，得悉產品所含甜橙精油帶有可致敏香料物質，因此已即時安排相關產品下架，並更新產品的中文標籤。

海關則表示已接獲相關報告資料， 並正進行分析及跟進， 如發現有關貨品的聲稱抵觸《商品説明條例》， 會採取適當的執法行動。

至於德國珊諾Sanosan Baby嬰兒二合一沐浴洗髮露，被檢極微量潛在致敏成份二噁烷，或會對皮膚、眼睛及呼吸道造成刺激。該供應商提供斑貼測試資料，指報告中未見皮膚刺激或致敏迹象。

不同產品的建議用法未必相同

標籤方面，調查發現部份樣本僅標示適合「嬰兒」使用，惟未有說明是否適用於初生嬰兒。35款樣本中，亦有10款未有標示適用的膚質類型。

除了品牌「喜寶」生產的嬰幼兒二合一洗髮沐浴露外，其餘樣本均有於包裝上以中文或英文列明使用方法。消委會提醒，不同產品的建議用法未必相同。

消委會：不宜單憑宣傳字句判斷產品安全性

消委會提醒，家長應按嬰幼兒的年齡、皮膚狀況及個人需要選擇合適的產品，不宜單憑「低敏配方」、「性質溫和」或「天然」等宣傳字句判斷產品安全性。如嬰幼兒患有濕疹、過敏性皮膚炎或曾對特定成分出現敏感反應，家長宜特別留意產品是否有列明可用於有傷口的皮膚上。