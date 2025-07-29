澳洲Primo預先包裝莎樂美腸或含沙門氏菌　可致發燒嘔吐肚痛死亡

食環署食物安全中心今日（29日）指，自澳洲進口的Primo預先包裝莎樂美腸或受病菌沙門氏菌污染，可致發燒及腸胃不適，更有可能導致免疫系統較弱的人死亡，呼籲市民切勿食用，商家亦應停用停售該產品。



Primo Reserve Hot Sopressa Salami。

產品資料如下：

產品名稱：Primo Reserve Hot Sopressa Salami

品牌：Primo

淨重：80克

來源地：澳洲

此日期或之前食用：2025年9月9日

經銷商：百佳超級市場（香港）有限公司



百佳曾出售該產品

食安中心發言人表示，透過食物事故監測系統，中心得悉新加坡食品局發出通告，指澳洲莎樂美腸 Primo Reserve Hot Sopressa Salami 可能受致病菌沙門氏菌污染，正進行回收。中心得悉事件後，隨即跟進事件，初步調查發現百佳超級市場（香港）有限公司曾售賣受影響產品。該經銷商已受影響產品停售和下架，並展開回收。

發言人續說，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。該病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

食安中心呼籲市民不要食用該批次莎樂美腸，業界如持有受影響批次產品，應立即停止使用或出售。