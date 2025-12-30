8人冬至食大家樂外賣帶子飯及盆菜食物中毒　大便樣本含沙門氏菌

衞生署衞生防護中心今日（30日）公布，有兩個食物中毒群組在冬至（12月21日）分別在美孚新邨萬事達廣場大家樂分店，購買外賣帶子炒飯及盆菜，食用後10至29小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。



病人涉及4男4女，年齡介乎3歲至69歲，其中一人留院治理，其大便樣本驗出沙門氏菌，全部病人現時情況穩定。初步調查顯示，食物處理過程中存在交叉污染的風險，食物安全中心已即時指示該大家樂暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。



涉事餐廳為美孚新邨萬事達廣場大家樂分店。（OpenRice@山區麵包王圖片）

圖為大家樂其中一款盆菜，鮑魚褔袋燒味大盆菜（10至12位用）。（大家樂網頁圖片）

兩宗個案均光顧大家樂美孚新邨萬事達廣場分店

衞生防護中心今日公布兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，涉及4男4女，年齡介乎3歲至69歲。病人冬至（12月21日）分別在大家樂美孚新邨萬事達廣場分店，購買外賣帶子炒飯及盆菜，食用後10至29小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。

其中7名受影響人士已求醫，一人須留院治理，其大便樣本驗出沙門氏菌。全部病人現時情況穩定。

圖為大家樂帶子炒飯。（大家樂FB圖片）

調查揭食物處理過程存交叉污染風險 指示大家樂暫停賣涉事食物

衞生防護中心和食物環境衞生署人員，包括食物安全中心和環境衞生部人員，已到涉事大家樂調查，檢視食物烹調流程和衞生，並抽取食物及環境樣本作化驗。

初步調查顯示，有關食物在處理過程中存在交叉污染的風險。食物安全中心已即時指示該大家樂暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。

衞生防護中心總監徐樂堅提醒，市民應保持食物和環境衞生。（資料圖片／黃浩謙攝）

市民應留意食用盆菜5個安全要點

衞生防護中心總監徐樂堅提醒，市民應保持食物和環境衞生，預防食物中毒，節日聚會期間，不少人會選擇訂購盆菜回家享用，市民應留意盆菜食物安全要點︰

．經冷凍處理的盆菜應保持在攝氏4度或以下

．不要過早提取盆菜

．食用前半小時至一小時為合適

．提取和運送盆菜時確保盆菜保持攝氏60度以上

．在食用前須將食物徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度或以上



衞生防護中心指，市民可到衞生防護中心和食物安全中心網頁，參考健康享用盆菜的錦囊和製造盆菜的安全指引，並切記進食前及如廁後要洗手。