8人冬至食大家樂外賣帶子飯及盆菜食物中毒 大便樣本含沙門氏菌
衞生署衞生防護中心今日（30日）公布，有兩個食物中毒群組在冬至（12月21日）分別在美孚新邨萬事達廣場大家樂分店，購買外賣帶子炒飯及盆菜，食用後10至29小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。
病人涉及4男4女，年齡介乎3歲至69歲，其中一人留院治理，其大便樣本驗出沙門氏菌，全部病人現時情況穩定。初步調查顯示，食物處理過程中存在交叉污染的風險，食物安全中心已即時指示該大家樂暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。
兩宗個案均光顧大家樂美孚新邨萬事達廣場分店
衞生防護中心今日公布兩宗有流行病學關連的食物中毒個案群組，涉及4男4女，年齡介乎3歲至69歲。病人冬至（12月21日）分別在大家樂美孚新邨萬事達廣場分店，購買外賣帶子炒飯及盆菜，食用後10至29小時先後出現腹瀉、腹痛、嘔吐和發燒等病徵。
其中7名受影響人士已求醫，一人須留院治理，其大便樣本驗出沙門氏菌。全部病人現時情況穩定。
調查揭食物處理過程存交叉污染風險 指示大家樂暫停賣涉事食物
衞生防護中心和食物環境衞生署人員，包括食物安全中心和環境衞生部人員，已到涉事大家樂調查，檢視食物烹調流程和衞生，並抽取食物及環境樣本作化驗。
初步調查顯示，有關食物在處理過程中存在交叉污染的風險。食物安全中心已即時指示該大家樂暫停供應涉事食物、清潔消毒處所，及向餐廳員工提供食物安全和環境衞生教育。
市民應留意食用盆菜5個安全要點
衞生防護中心總監徐樂堅提醒，市民應保持食物和環境衞生，預防食物中毒，節日聚會期間，不少人會選擇訂購盆菜回家享用，市民應留意盆菜食物安全要點︰
．經冷凍處理的盆菜應保持在攝氏4度或以下
．不要過早提取盆菜
．食用前半小時至一小時為合適
．提取和運送盆菜時確保盆菜保持攝氏60度以上
．在食用前須將食物徹底翻熱至中心溫度達攝氏75度或以上
衞生防護中心指，市民可到衞生防護中心和食物安全中心網頁，參考健康享用盆菜的錦囊和製造盆菜的安全指引，並切記進食前及如廁後要洗手。