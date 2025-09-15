屯門湘聚小館雞肉飯驗出沙門氏菌　已停售及停業消毒

屯門食肆湘聚小館一個雞肉飯樣本被檢出含沙門氏菌，違反《食品微生物含量指引》準則。食安中心指已即時派員到有關食肆調查，並已知會有關食肆上述違規事項。湘聚小館亦已停售相關食品，並暫時停業以進行徹底清潔和消毒。



食安中心今指，在屯門青菱徑6號富麗大廈地下G號舖一個雞肉飯抽取樣本，發現在25克食物樣本中含沙門氏菌，超過《食品微生物含量指引》在25克即食食物樣本中不得檢出沙門氏菌的準則。

中心指，已即時派員到有關食肆調查，並已知會有關食肆上述違規事項。中心已向食肆負責人和員工作出食物安全和衞生教育，該食肆亦已按中心指示停售相關食品，並暫時停業以進行徹底清潔和消毒。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。

中心指會繼續跟進事件及採取適當行動，調查仍然繼續。