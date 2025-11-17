朗豪坊Nood Food切開水果樣本檢出含沙門氏菌　食環署指令停售

食物環境衞生署食物安全中心今晚（17日）公布，一個切開水果樣本被檢出含致病原沙門氏菌，中心正跟進事件。涉事食物處所位於旺角朗豪坊辦公大樓7樓，上址為健身中心PURE Fitness，內有其同系小食店Nood Food。



旺角朗豪坊辦公大樓7樓為PURE Fitness同系小食店Nood Food。（Openrice圖片)

法例規定即食食物不得含沙門氏菌

食物安全中心發言人表示，中心透過恆常的食物監測計劃，從旺角一個零售點抽取上述樣本進行檢測。結果顯示，在25克食物樣本中含沙門氏菌，違反《食品微生物含量指引》規定在25克即食食物樣本中不得檢出沙門氏菌的準則。

沙門氏菌可引致嘔吐、肚痛及腹瀉 嚴重可引致死亡

發言人續說，感染沙門氏菌可引致發燒及腸胃不適，例如嘔吐、肚痛及腹瀉等。這類致病菌對嬰幼兒、長者及免疫系統較弱的人，可能會有較嚴重的影響，甚至可引致死亡。

食安中心向負責人和員工作出食物安全和衞生教育

食物安全中心已即時派員到有關食物業處所調查，並已知會有關食物業處所上述違規事項。中心已向其負責人和員工作出食物安全和衞生教育，該食物業處所亦已按中心指示停售相關食品，並進行徹底清潔和消毒。​中心會繼續跟進事件及採取適當行動，以保障食物安全和市民健康，調查仍然繼續。

根據《公眾衞生及市政條例》（第132章）第54條的規定，所有在香港出售的食物，不論進口或本地生產，必須適合供人食用。若觸犯有關法例，一經定罪，最高可被判罰款五萬元及監禁六個月。