馬會捐助理大伙五機構推防跌計劃 設AI風險評估、安全著地課程
撰文：江麗盈
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據衞生署統計，本港每年有約16%長者曾跌倒至少一次，其中約一成導致骨折，既影響長者活動能力，長遠更影響他們身心健康及生活質素。香港理工大學聯同五間社福機構推出為期45個月的「賽馬會『柔韌有餘』防跌管理計劃」，透過骨質密度檢測、人工智能跌倒風險評估、學習安全著地及身體保護技巧的課程等，協助長者減少跌倒受傷風險，預料計劃可惠及約1.7萬名60歲或以上長者。
由香港賽馬會慈善信託基金捐助，香港理工大學聯同基督教靈實協會、香港聖公會福利協會有限公司、賽馬會流金匯、香港復康會及仁濟醫院合作推行的「賽馬會『柔韌有餘』防跌管理計劃」，今日（30日）於理大校園舉行啟動禮。
相關計劃為期45個月，為全港首創結合柔道著地技巧與跌倒生物力學理論的大型社區項目。參加者將接受骨質密度檢測及人工智能跌倒風險評估，合適人士將參與由理大研究團隊和專業柔道教練共同設計、為期12星期的課程，學習安全著地及身體保護技巧，以減少跌倒時的衝擊力和骨折風險；有需要者亦可獲安排接受理大物理治療師提供的諮詢服務。
理大研究團隊預期，計劃有助減少跌倒相關受傷及醫療開支，改善長者身體機能及活動能力，減輕因擔心跌倒而產生的心理及社交負擔，從而提升整體健康水平及生活質素。
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