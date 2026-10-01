HotstoneYoga結業歐倩怡談入會經過　稱預付逾萬元其他學員或更多

經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（9月30日）公布因業務經營及其他實際情況，今日（10月1日）起結業，其中，藝人歐倩怡也是苦主。歐倩怡向《香港01》稱，自己在今年6月入會，經信用卡支付約一萬多元，期望可聯絡信用卡中心，取回部份未過數款項。



《香港01》記者早上到店觀察，發現香港仔店門外非常凌亂，地面散落多對運動鞋及拖鞋，走廊充滿鞋臭味，銅鑼灣店則有顧客「摸門釘」，苦主陳小姐對該店結業感到突然，稱上周有職員推銷購買更多課堂，慶幸當時沒有付款，估計遭拖欠10堂課程，涉約3,000元，慶幸損失金額不算高。



經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業。圖為香港仔店。（歐陽德浩攝）

藝人歐倩怡亦是今次苦主之一，她在今年六月時入會，預繳約萬多元。(資料圖片)

歐倩怡冀聯絡信用卡中心取回部份未過數款項

「Hotstone Yoga」因業務經營及其他實際情況無預警今日（1日）起全線結業。藝人歐倩怡向《香港01》透露在今年6月入會，經信用卡支付約一萬多元，期望可聯絡信用卡中心，取回部份未過數款項。據她了解，其他學員的損失更高，涉及款項數萬元，另有部份學員上周仍被職員遊說續會。

經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業。香港仔店門外放滿運動鞋及雨傘。（歐陽德浩攝）

經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業。香港仔店門外放滿運動鞋及雨傘。（歐陽德浩攝）

香港仔店門外非常凌亂 地面散落多對運動鞋及拖鞋

《香港01》記者今早先後到香港仔及銅鑼灣分店觀察，發現兩店已關門沒有營業，閘門外貼有結業通告。其中香港仔店門外的顯示屏沒有關閉，繼續播放價目表，畫面顯示該店視乎堂數及訓練課程，收費介乎650元至10,000元不等。地面及鞋架則放有多對運動鞋及拖鞋，旁邊的膠筒也插滿雨傘，環境非常凌亂，走廊充滿鞋臭味。

經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業。圖為銅鑼灣店。（歐陽德浩攝）

經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業。顧客陳小姐10月1日早上約11時到店後才得知結業。（歐陽德浩攝）

顧客「摸門釘」稱上周職員推銷購買更多課堂

另一邊廂，銅鑼灣店則有顧客「摸門釘」，露出迷茫的表情。光顧該瑜伽中心6年的陳小姐，昨日仍然收到系統發送的提醒電郵，今早按預約時間到店，準備參加「深層拉筋」課堂，惟推門沒有反應，其後經記者講述後才得悉該店已結業。

陳小姐表示，對該店結業感到突然，因上周五（25日、中秋節）上課期間，並無任何結業的跡象，更有職員推銷購買更多課堂，因此她慶幸當時沒有一時衝動付款。

經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業。顧客陳小姐10月1日早上約11時到店後才得知結業。（歐陽德浩攝）

經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業。（歐陽德浩攝）

料追討10堂課程約3,000元︰好彩我已經尾聲喇

陳小姐計劃向消委會求助，估計目前遭拖欠10堂課程，若以300元一堂計算，料追討款項約3,000元。不過她認為成功追回款項的機會渺茫，因此慶幸損失金額不算高。