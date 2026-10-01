國慶賽馬日近3萬人入沙田馬場　內地客讚國慶氣氛堪比天安門廣場

國慶賽馬日今日（10月1日）在沙田馬場舉行，香港賽馬會指，有近3萬人入場，包括逾9300名旅客。其中北京旅客李小姐與男朋友來港三日，特意安排馬場行程，對馬場內的國慶布置讚不絕口，李小姐說馬場內滿布國旗和區旗，國慶氛圍濃厚，「我們感覺是全國最有氣氛的地方之一，堪比天安門廣場。」



國慶賽馬日今日（10月1日）在沙田馬場舉行。（香港賽馬會提供）

國慶賽馬日今日（10月1日）在沙田馬場舉行。（香港賽馬會提供）

入場人士包括逾9300名旅客 11場賽事錄超過16億元投注額

今日出席國慶賽馬開幕儀式的嘉賓包括政務司司長陳國基及外交部駐港特派員公署副特派員花有。馬會也邀請享譽國際的「中國三大男高音」戴玉強、莫華倫及魏松聯袂亮相，在開幕儀式上獻唱多首名曲，並帶領全場人士唱國歌。

馬會指，賽事共吸引近3萬人入場，包括逾9300名旅客，11場賽事共錄得超過16億港元投注額。

10月1日的國慶賽馬日今國慶盃頒獎儀式上，政務司司長陳國基（前排左二）頒發國慶盃獎盃及銀碗予勝出馬匹的馬主顏為善及馬主代表。（香港賽馬會提供）

由游達榮訓練、潘頓策騎的「顏色之皇」（黃紫色綵衣）奪得國慶盃冠軍。（香港賽馬會提供）

不少內地旅客專程到訪馬場，感受賽馬文化及國慶氣氛。其中來自北京的旅客李小姐及男朋友來港三日，特意安排馬場行程。李小姐說從港鐵站出來，即看見馬場內滿布國旗和區旗，認為國慶氛圍極為濃厚，「我們感覺是全國最有氣氛的地方之一，堪比天安門廣場。」李小姐又說，首次入場觀賽，親眼目睹賽駒在眼前奔馳，感覺非常震撼。