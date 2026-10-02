11 SKIES｜機管局：11 SKIES將會改名　紫色外牆會轉顏色

機管局早前就11 SKIES發展項目與新世界發展（00017）達成協議，項目相關合約安排將提前終止，除將相關租約交還機管局，亦會將項目相關的資產無償轉移予機管局，新世界發展另支付超過30億港元，包含23億元現金提前終止費，以及承擔上限約10.5億元之工程與服務費用。



機管局商務執行總監兼機管局附屬公司IEC Holdings Limited行政總裁陳正思今日（10月2日）表示，11 SKIES將會改名，並會在不浪費成本的原則下，將現時外牆的紫色更改為其他顏色，而內部裝潢因已準備就緒及設計完善，不會作太多改動。



定位為綜合娛樂購物城的11 SKIES，總面積超過380萬平方呎。（資料圖片/夏家朗攝）

機管局早前委任機場商務執行總監陳正思，擔任機管局附屬公司 IEC Holdings Limited 行政總裁，負責SKYTOPIA業務發展，包括11 SKIES及遊艇港灣。另外，機場運行執行總監姚兆聰獲升任為機管局首席營運總監。兩項任命已生效，兩人均直接向機管局行政總裁匯報。

政府發言人則回應指，得悉機管局已與發展商就11 SKIES項目的營運和合約安排達成協議，稱有關協議能為項目確立清晰方向，讓機管局盡快籌備並全速推進項目的日後發展。發言人說，機管局將重新規劃 11 SKIES 的定位、主題、行業組合和營運模式，以配合 SKYTOPIA 未來的整體發展。

發言人又指，期望機管局按計劃於2027年4月完成項目交接後，能盡快完成重新規劃並投入營運，配合二號客運廊及 SKYTOPIA 其他主要項目於 2028 年起逐步落成啟用。

11 SKIES。（資料圖片/湯致遠攝）