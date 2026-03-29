直資學校議會吉隆坡招生講座　逾60位有意為子女報讀家長出席

為打造「留學香港」品牌，政府在去年《施政報告》中提出，容計直資學校申請上調班級數目及每班學生人數，加大錄取持學生簽證的非本地學生。香港直接資助學校議會（DSSSC）上周六（28日)在馬來西亞吉隆坡舉辦「香港留學：東南亞教育之旅」首站活動，吸引逾60位有意為子女報讀香港學校的家長參與。



香港直接資助學校議會（DSSSC）3月28日在馬來西亞吉隆坡舉辦「香港留學：東南亞教育之旅」首站活動，吸引逾60位有意為子女報讀香港學校的家長參與。（直接資助學校議會圖片）

教育局首席助理秘書長(學校管治與效率)梁栢偉在開禮上致辭，他指香港作為全球教育樞紐的獨特優勢，以及「直資擴容」計劃如何延伸至基礎教育，吸引更多海外學生來港就讀。他表示，全港48間直資學校已獲批招收自資非本地生，此行旨在透過面對面交流，「說好香港教育故事」。

教育局首席助理秘書長(學校管治與效率)梁栢偉表示，香港作為全球教育樞紐的獨特優勢，以及「直資擴容」計劃如何延伸至基礎教育，吸引更多海外學生來港就讀。（直接資助學校議會圖片）

直資議會副主席、英華書院校長陳狄安主講「香港：全球教育樞紐」及「留學香港」，突出國際課程與大學銜接優勢。他亦分享英華書院及小學歷史——200多年前於馬來西亞馬六甲創校，近年除香港中學文憑試外，更開辦英國高級文憑試課程。

直資議會副主席、英華書院校長陳狄安主講「香港：全球教育樞紐」及「留學香港」，突出國際課程與大學銜接優勢。（直接資助學校議會圖片）

一同參與今次招生的有聖士提反書院校長馬李敏慧和副校長鄞學研、港大同學會書院校長陳馨和副校長林祖鵬、保良局羅氏基金中學校長孫嘉俊和副校長梁永健、滙基書院（東九龍）校長鄭建德、港青基信書院校長盧裕敏和香港李寶椿聯合世界書院校長李征。他們在活動中詳細闡述學校歷史與特色，讓家長深入了解香港直資學校。