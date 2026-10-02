蔡天鳳案．開案｜案發當日三父子分頭行事　控方指鄺港智車上行兇

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解案(HCCC 198/2025)，控方今(2日)讀出的開案陳詞，披露了蔡遇害的經過，以及鄺氏三父子當天的行蹤，及至後來警方在龍尾村的發現等。



主控官郭莎樂透露，鄺港傑當日載蔡天鳳往接女兒時，曾在途中讓胞弟鄺港智上車，控方相信，3人在車途上由鄺港智把蔡殺死，之後再駕車至大美督與父親鄺球會合。



控方又認為，鄺港智疑早料到衣物會弄髒，當天疑曾把一袋衣物預早放入車，閉路電視拍到，鄺港智下車時亦由原有的白衣換成黑衣，並先行離開，父親及兄長之後疑在單位內處理屍體。警方3日後在單位的湯煲內發現蔡的頭骨、肉碎和肢體等。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

首被告鄺港傑，他是蔡天鳳的大伯。(資料圖片)

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

第三被告鄺港智，他是蔡天鳳的前夫。(資料圖片)

鄺氏三父子當日分頭行動

主控郭莎樂今在開案陳詞時，有講述2023年2月21日，即蔡天鳳失蹤那天所發生的事。她指當日早上，鄺球先到電訊公司買了2張SIM卡，其中一張在鄺港智被捕時從其身上檢獲。鄺港智當日的早上則在加多利山的單位，至中午約12時45分離開。當日蔡天鳳則乘坐鄺港傑駕駛的車，在鄺港智離開單位後，蔡才到達，她之後帶兩名女子「睇樓」。

鄺港傑載蔡到單位後 到旺角與弟會合

在蔡帶人「睇樓」期間，鄺港傑開車往旺角MOKO Mall，並與其弟鄺港智在星巴克咖啡店會合。庭上播放二人在店內傾談的閉路電視片，兩人逗留近1小時。郭莎樂指，鄺港傑曾作出頭部側向一邊的動作，認為他或是在模仿蔡被鎚子擊倒後的姿勢。她又指，驗屍顯示蔡頭部右側有傷，相信蔡在車上時，是被坐她左邊的鄺港智按在腿上用鎚擊打頭部。

鄺港智疑把更換衣物放入車

其後兩兄弟分別離開，弟弟鄺港智自行到停車場，並站在車前吸煙，他之後將一個白色袋放入車內。郭莎樂認為，鄺港智預料行兇時或會被血濺到，因此準備更換的衣物。

鄺港智中途上車免蔡起疑

鄺港傑取車回加多利山時，其弟未有同行，他獨自步行至基堤道，並在其兄接走蔡後，再在中途上車。郭莎樂認為，鄺港智這舉動，是為了避免令蔡起疑。他在路途中上車，蔡便會讓他一同去接女兒放學。

蔡遇襲前在車上與家姑閒聊

郭莎樂指，蔡在上車仍在與家姑聯絡，並講及她替家姑買的衣物，及傳送了裙子的相片，最後一則語音訊息在2時44分發出，此後便失聯。郭莎樂相信，蔡約在此時遇襲。

蔡天鳳疑在往接女兒途中在車上被殺害。(網上圖片)

鄺氏父子在大美督公眾停車場會合後，把車駛到龍尾村的單位處理屍體。（羅敏妍攝）

兩兄弟的車駛至大美篤與鄺球會合

控方指，鄺港傑之後把車駛至大埔，並在大美篤公眾停車場與父親鄺球，鄺球當時駕駛由鄺港智向朋友借來的車輛，兩車的外形相似，但控方認為這只是巧合。兩車約在下午3時許，一同駛至大埔龍尾村。

鄺球與鄺港傑把疑裝著蔡屍體的箱搬入屋

控方續播龍尾村單位附近的閉路電視片，郭莎樂認為，當鄺氏父子所駕駛的兩部車抵達時，相信蔡已昏迷或已死去。片段顯示，鄺港傑先下車並作拉筋動作，鄺球在車上拿下一個膠箱，控方相信內裡放著蔡的屍體，郭莎樂補充，蔡身高152厘米，體重90磅，身型嬌小。從車窗的倒影可見，鄺球和鄺港傑合力把該箱搬入屋內。

鄺港智下車時換上黑上衣並在單位外食煙

至於鄺港智，他在車廂內逗留若6分鐘才下車，他下車時原本身穿白色上衣已被換成黑色，他下車後亦有在龍尾村單位外食煙。鄺港智後來亦有進入屋內，並換了長褲，影片所見，他曾向鄺球和鄺港傑作出提示指有人靠近。其後，鄺港傑抹擦車廂，又把地氈拿走。鄺港智約在下午3時許徒步離開龍尾村，鄺港傑及鄺球則留下收拾，當時有人稱：「夠位，轉位轉位，推啲，推呀推呀先，123……」

鄺港智離開時致電鐘錶店稱翌日要取錶

控方指，鄺港智離開龍尾村後，致電尖沙咀一間鐘錶公司，稱要取回早前買下的手錶，並要取回留在該店戶口的約140萬元，又稱他翌日會前往取錶，又著職員刪除他們的對話紀錄。鄺港智在2月25日離開凱旋門單位，於東涌的碼頭被捕，當時他身上有約70萬元現金及數隻名錶。

警方在涉案大埔龍尾村單位內檢取到大量證物。（梁偉權攝）

龍尾村居民當日下午曾聽到電鋸聲

至於兄長鄺港傑，他與鄺球把疑裝著蔡屍體的膠箱搬入單位後，曾一度返回加多利山單位，其後乘的士回龍尾村。有龍尾村的居民在當日下午4時半聽到電鋸聲，晚上又聞到煮食氣味。郭莎樂認為，鄺球和鄺港傑當日在單位內分屍。鄺港傑翌日早上把曾載過蔡的車輛駛至一間洗車公司，並進行徹底清洗。

丈夫譚方駿無法聯絡蔡當夜報警

在蔡失蹤的下午，她的丈夫譚方駿曾嘗試致電蔡不果，後來亦發現蔡的手機在下午4時18分起沒有訊號。譚和蔡母同晚到警署報警指蔡失蹤。

警方3天後在單位內發現蔡的殘肢

警方於同月24日，即案發的3天後，在龍尾單位內發現蔡的殘肢。在該單位內，窗戶都被遮掩，單位內其中一個爐有一個大湯煲，煲內有蔡的頭部和部份膊頭；另一爐上則有一個較細的湯煲，煲內有蔡的肉和頭髮。郭莎樂指，兩個煲都煮了很久，骨頭上的肉很容易脫落。屋內亦有砧板和電鋸，上面仍有蔡的肉塊和碎骨。

法醫認為蔡被鈍物撞擊頭部致死

警方亦龍尾單位和涉案的車輛蒐證，找到大量蔡的血跡和DNA。在屋內的一卷膠帶上，亦有蔡的血跡。法醫指，蔡的死因為部被鈍物撞擊，引致骨折及出血，其腦部有嚴重瘀傷，可令她在1小時內死亡。

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