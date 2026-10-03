赤柱豪宅ONE STANLEY部份鋼筋疑少最多75%　屋宇署介入檢測正調查

由建灝地產發展、位於赤柱黃麻角道128號的豪宅項目「ONE STANLEY」被指主鋼筋數量與獲批圖則不符。有業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，經業主委聘的註冊結構工程師進一步分析，發現部份位置的主鋼筋數量，竟較屋宇署原先批准的圖則大幅減少高達41%至75%，且鋼筋排列間距出現嚴重偏差。

屋宇署於2026年1月接獲舉報後，3月曾到現場視察，認為整體樓宇結構並無明顯危險；隨後於6月派員以儀器量度，並於9月展開俗稱「開皮」的破壞性檢測，直接鑿開部分混凝土查看內部鋼筋。結果證實內部鋼筋間距與早前雷達檢測結果相當接近。屋宇署回覆傳媒查詢時表示，目前正分析所得數據，調查工作仍在進行中，現階段不宜透露詳情。

《香港01》正向建灝地產查詢。



赤柱豪宅項目「ONE STANLEY」發展商為建灝地產。（建灝地產圖片）

涉事「ONE STANLEY」是港島南區的豪宅項目，發展商為羅家駒、羅建一父子創立的建灝地產（K&K Property）；承建商是海悅建築工程有限公司，是中國建築興業集團有限公司的全資附屬公司。

項目由32幢洋房及11座低密度分層住宅組成，全盤僅提供82伙，主打高私隱度及頂級配備，每幢洋房成交價動輒過億元。項目至今已售出59伙，佔項目單位總數逾七成，總成交額逾62.5億。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。（《胡‧說樓市》提供圖片）

地產傳媒《胡．說樓市》10月2日晚發布調查報道，指有業主於2024年4月斥資逾億元購入項目一幢實用面積逾3,000平方呎的四房洋房，並於同年8月完成交樓手續。惟業主其後安排工人進場展開室內裝修工程時，發現部份樓板表層混凝土呈現異常狀況，隨即委託工程顧問、專業化驗所及註冊結構工程師展開全面檢測。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。屋宇署2026年9月到現場「開皮」檢測。（《胡‧說樓市》提供圖片）

屋宇署多次檢測 9月「開皮」鑿開混凝土

據報道，2026年6月29日及30日，屋宇署派員進入涉事住宅，以Cover Meter（鋼筋探測儀）及GPR雷達等儀器量度；並在9月17日起，在屋內多個位置做俗稱「開皮」（Open-up Inspection）的檢測，即拆開部份混凝土直接查看及量度內部鋼筋。實體開鑿結果證實，內部鋼筋間距與雷達檢測結果相當接近。

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。屋宇署2026年6月到現場用儀器做檢測。（《胡‧說樓市》提供圖片）

鋼筋少41至75% 部份混凝土保護層接近零

業主委任的註冊結構工程師根據署方現場檢測所得的實際數據進行分析，得出報告顯示洋房內二樓書房部份位置的主鋼筋數量，較批准圖則減少高達41%至75%，最大間距達57.5厘米；一樓睡房天花部份位置的主鋼筋亦較圖則少約42%至57.9%。

此外，部份位置更被錄得混凝土保護層不足甚至接近零的情況，相關情況或會嚴重影響樓板的耐火能力及結構耐久表現。

赤柱豪宅項目「ONE STANLEY」發展商為建灝地產。圖為2025年3月建灝地產發出新聞稿，圖中左邊的是建灝地產集團首席行政總裁及主席羅建一。（新聞稿圖片）

《胡‧說樓市》報道，建灝地產的赤柱豪宅「ONE STANLEY」，業主收樓裝修期間發現樓板表層混凝土出現異常，鋼筋有嚴重偏差。發展商曾指出，業主委託的檢測報告並不可靠。（《胡‧說樓市》提供圖片）

《胡．說樓市》在報道中亦指，發展商反駁稱業主一方所採用的非破壞性檢測，如雷達掃描，及「開皮」檢測方法存在精準度與可靠性問題，強調整個項目的建造均嚴格按照相關法例及批准圖則進行，整體結構完全安全。

屋宇署：正分析數據 仍在調查

屋宇署回覆傳媒查詢時指，3月到現場視察，認為整體樓宇結構沒明顯危險；之後曾到現場多次檢測，正分析所得數據，調查工作仍進行，現階段不宜透露詳情。署方亦去信要求項目註冊結構工程師就有關事宜提交報告及相關資料，包括相關物料測試報告和證明書。