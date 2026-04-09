維修工程嚴重延誤　協助招標建築師被裁專業失當　提上訴被駁回

旺角國榮大樓的業主立案法團於2012年，聘用一間建築師有限公司為維修工程顧問，協助大廈就維修工程招標，和負責相關監管工作。法團其後聘用一間工程公司，進行維修工程和消防工程。惟該些工程嚴重延誤，建築師有限公司更涉在工程未完工時，簽發完工證明。法團最後終止和工程公司的合約，其後向建築師註冊管理局投訴。



管理局的研訊委員會則裁定，該建築有限公司的股東兼董事總經理，即註冊建築師劉錦勝專業失當，判除牌6個月但緩刑1年。劉提出上訴，上訴庭今(9日)裁定研訊委員會大部份裁定成立，認同劉屬專業失當，因此駁回上訴。



上訴人為註冊建築師劉錦勝，答辯人為建築註冊管理局的研訊委員會。

上訴人劉錦勝就被裁定專業失德提出上訴，但被駁回，維持原有裁定。(黃浩謙攝)

劉的公司2012年為國榮大廈任工程顧問

判辭透露，劉錦勝為裕基建築有限公司的創辦人、股東和董事總經理。於2012年7月，旺角國榮大樓的業主立案法團聘請裕基為維修工程顧問，讓大廈參與市建局的「樓宇更新大行動」維修工程。裕基提供的服務包括初步設計、準備招標的文件和合約等。此外，裕基亦需協助法團取得市建局的資助。

法團聘用瑋業作承建商

法團經招標後，於2014年7月聘用瑋業發展建築有限公司為維修工程的承建商。雙方簽訂維修工程和消防工程兩份合約，分別價值189.9萬和74.8萬。兩份合約均於同年7月24日開始，合約期分別為120天和14個月。

工程逾期完工被扣減資助近97萬

惟該些工程最終嚴重延誤。就維修工程，市建局於2016年1月催促法團，就津貼的最後一期款項遞交所需文件，當時維修工程仍未完工。惟在此情況下，裕基仍簽發證明，指維修工程已於2015年中完工。此外，由於裕基未有遞交全部所需文件，市建局從可以批出的資助中，扣減96.9萬元。至於消防工程，法團和瑋業未能就消防水缸的位置達共識，該工程在約4年時間都未有施工。裕基於2018年4月根據法團指示，終止該兩份合約。

劉被裁定專業失當被判除牌半年緩刑1年

法團的代表於2020年2月，向建築師註冊管理局投訴劉錦勝。而研訊委員會則裁定多項投訴成立，包括監管不足、提交錯誤資料等，認為劉屬專業失當或有疏忽行為。研訊委員會並頒令，管理局主席向劉作出口頭訓誡，同時判劉除牌6個月，但緩刑一年。

劉上訴稱擔任測量諮詢不涉項目運作

劉的代表大律師於上訴時提出多項理據，包括裕基並非提供建築諮詢服務，實際上是擔任大廈測量諮詢的角色。同時，研訊委員會錯誤裁定，劉為涉案項目的註冊建築師，強調劉不直接參與項目的運作，項目是由公司的項目董事、經理和其他員工執行。

上訴庭認為劉有監管責任

惟上訴庭指，無論是裕基或劉，他們提供的都是一般的建築諮詢服務。同時，劉完全理解涉案項目。他不但負責簽署維修工程顧問合約，亦簽署其他證明書和報告等。劉在證明書和報告等簽名時，都列明他是「註冊建築師」。劉以註冊建築師的身份，有責任監管裕基的業務和涉案項目，而研訊委員會有權拒接納劉的說法，並裁定他未能履行其責任。

委員會在部份投訴未考慮分析報告

此外，法團投訴招標時，劉建議的工程公司讓法團進行面試，該些公司的投標價較法團的預算為高。研訊委員會認為，劉沒有恰當考慮業主的利益。上訴庭則認為，研訊委員會似乎未有考慮分析報告，認為該裁定並不成立。

劉未盡責但非令法團未取得全數資助的原因

聆訊委員會亦裁定，劉監管時沒有盡責，未有發現部份工程的缺失，令法團未能取得全數市建局的資助。上訴庭同意劉監管時沒有盡責，但認為未能證明此舉，令法團未能取得全數資助，並指根據市建局的文件，該大廈的個別業主已達到其資助的上限。

裁定劉專業失當並無不當

上訴庭認同研訊委員會的裁定，劉屬專業失當或有疏忽行為，同時判他除牌但同時可以緩刑，亦不屬過重。上訴庭因此駁回劉的上訴，並頒令劉需支付研訊委員會的訟費。

案件編號：CACV108/2024