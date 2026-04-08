精進建築被指拖欠分判商工程費用　被入稟追討2464萬多元

精進建築在涉及多宗致命工業意外後不獲續牌，該公司原本承建房委會東涌第100區公營房屋的發展計劃，其後亦被收回。有分判商稱已完成部份工程，並已購備建材，惟精進卻拖欠他們的工程費用，導致損失。分判商上周四(2日)入稟高等法院，向精進追2464萬多元。



原告龍興工程有限公司，被告為精進建築有限公司。

原告龍興工程有限公司入稟高等法院向精進追討逾2464萬多元。(黃浩謙攝)

坭井及地渠工程涉款1.16億

入稟狀指，精進原為東涌第100區公營房屋發展計劃的承建商。於2021年8月，精進聘用龍興為分判商，進行坭井及地渠工程，合約價值1.16億元。至2025年7月，房委會指精進放棄執行合約，終止和精進的承建商合約。精進和龍興之間的合約也因此終止，龍興因此向精進追討損失。

龍興稱已完成部份工程並購備建材

入稟狀指，龍興完成部份工程後，遞交申請要求精進支付該些工程的款項。惟精進曾經拖延支付，或沒有支付全部款項，甚至只是象徵式和隨意支付款項。龍興就被拖欠的工程費用，索償約1477萬元。此外，龍興亦向精進追討其他償失，包括龍興因進行工程以273萬訂購材料，並已運至地盤，但因分判商合約被終止，該些材料沒有被使用。龍興其後以87.8萬元，賣給另一間工程公司，損失約185萬元。

龍興就多項損失，向精進追討合共2464萬多元。

案件編號：HCA540/2026