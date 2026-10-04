Hotstone Yoga結業｜截至今午6時　海關接694宗舉報　涉款780萬元

主打岩盤浴瑜伽的Hotstone Yoga日前突然全線結業，不少顧客反映上月仍被推銷課程。香港海關回覆指，截至今日（4日）下午6時，共接獲694宗有關該瑜伽中心的舉報，涉及約780萬元的服務合約。



消委會回覆則表示，截至今日下午5時，消委會共接獲416宗與該瑜伽中心結業的相關投訴，涉及金額共5,424,536元。



經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業。（歐陽德浩攝）

主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」突然結業，海關拘捕一名61歲男公司董事，涉嫌違反《商品說明條例》。（王譯揚攝）

《香港01》記者日前到場視察，有多名苦主在觀塘分店門外聚集。（羅日昇攝）

經營超過10年、主打岩盤浴瑜伽的「Hotstone Yoga」，周三（30日）公布因業務經營及其他實際情況，經審慎考慮後突然宣布決定結業，即日起為最後營業日。翻查資料，該店自稱全港首創岩盤瑜珈的店鋪，有逾100名瑜珈導師，高峰期全港設有7間分店，提供瑜珈、跳舞、健身等課程。

海關接獲舉報後，上周五（2日）拘捕一名61歲男公司董事，他涉嫌違反《商品說明條例》中「不當地接受付款」的罪行。海關正在調查涉案商戶在結業前的營運及財政狀況，以及是否有不尋常的銷售活動，不排除有更多人被捕。

海關回覆稱，截至今午（4日）6時，共接獲694宗有關該瑜伽中心的舉報，涉及約780萬元的服務合約。消委會回覆指，截至同日下午5時，消委會共接獲416宗與該瑜伽中心結業的相關投訴，涉及金額共5,424,536元。