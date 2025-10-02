會考十優狀元鄺文傑膺十大傑青：狀元未必做醫生律師　要相信自己

「十大傑出青年選舉2025」今日（2日）公布結果，曾接受《香港01》專訪、2003年會考十優狀元鄺文傑亦是今屆傑青之一。成為狀元不定一帆風順。鄺文傑以自己畢業後遇上金融海嘯找不到工作經歷，再由投資銀行轉向表達藝術治療師的歷程，勉勵大家勇敢做自己，總要相信自己永遠有新的可能。



本年度主題「敢夢持熱，百煉成傑」，希望帶出香港人在奮鬥追夢的過程上不屈不撓的精神，永葆熱情。



2003年會考十優狀元鄺文傑當選今年十大傑青之一。（鄭子峰攝）

中大計量金融學系畢業後遇上金融海嘯

2003年會考考獲十優的鄺文傑，於中大計量金融學系畢業後，遇上金融海嘯，之後輾轉轉過數次工作，進入當時理想的投資銀行工作。在行業打滾幾年後，卻逐漸發現自己志不在此，萌生轉行的念頭。

報讀藝術治療碩士課程 展開藝術治療事業

在社福界朋友介紹後，他報讀藝術治療碩士課程，透過唱歌、戲劇、畫畫等幫助別人改善精神健康，認為藝術治療才是他真正想做的事情，便轉行成為表達藝術治療師。

八位出席頒授典禮的應屆十大傑出青年得主。左起：李曦、黃俊碩、李俊樂、廖舒衡、林穎施、盧宜均、鄺文傑、陳仁傑。（鄭子峰攝）

確診淋巴癌第四期 感能醫不自醫 出現情緒病

當真正尋回初心，找到理想職業後，鄺文傑的人生卻再次迎來另一場更大的「海嘯」，確診淋巴癌第四期。他表示，當時因該病情更出現情緒病，「雖然自己是治療師，但無法自我療癒」，於是邀請另一位音樂治療師給予支援，才走出情緒低谷。

他表示，雖然這癌症是人生一個很大的危機，但也是契機，讓他更確信選擇表達藝術治療的道路正確。

對於榮獲十大傑青的殊榮，鄺文傑表示感到驚喜及開心，「其實都真係無預料自己會攞到」。他表示，一路以來都較少社福界人士獲得傑青，希望透過該殊榮或自己的故事，讓更多人知道狀元未必做醫生或律師，任何人只要有興趣有能力都可以向著自己的目標出發。

十大傑出青年2025全名單：

1.世界口琴冠軍、青年口琴家李俊樂

2.殘疾人羽毛球隊總教練、前港隊羽毛球代表陳仁傑

3.2025年世界運動會金牌得主、東京奧運銅牌得主、女子空手道運動員劉慕裳

4.香港大學臨床醫學學院內科學系風濕及臨床免疫科主管李曦

5.多元音樂人盧宜均（Anna Lo）

6.表達藝術治療師、2003年會考10A狀元鄺文傑

7.青年企業家廖舒衡

8.粵劇名伶林穎施

9.立法會議員黃俊碩

10.香港首席門將葉鴻輝

