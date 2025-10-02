十大傑青2025｜口琴家創呼吸法助長者心肺復健：這是我的音樂使命

「十大傑出青年選舉2025」結果今日（2日）出爐，今屆共有10名傑青得主，包括運動員、藝術表演者、立法會議員等。香港口琴音樂家、世界口琴大賽冠軍李俊樂是得獎者之一，將口琴演奏得爐火純青，除了開創獨特的演奏方法、研發雙共鳴口琴，更將口琴應用在心肺疾病治療中，幫助新冠病毒病康復者使用口琴做「無痛復健」，他指該計劃是他「其中一個音樂使命」。



香港口琴音樂家、世界口琴大賽冠軍李俊樂是今屆傑出青年之一。（鄭子峰攝）

李俊樂自6歲起學習口琴，一接觸便對其愛不釋手，「去到邊都帶住口琴，行街、食飯都吹過唔停，成日俾阿媽話我淨係顧住吹口琴，連飯都唔食。」中學時發現很難突破新技術，為了去外國拜師學藝，「四處貼街招教口琴。」

後來他發現，中國傳統樂器「笙」是口琴的祖先，於是便向中國最頂尖的笙演奏家拜師，並將「笙」的技法及氣功呼吸法融入口琴演奏，開創獨中西融合的口琴風格，更因此啟發他發明雙共鳴口琴，令口琴在大型管弦樂團演出中，有更強的表現力。

口琴技藝爐火純青，李俊樂便將相關呼吸法融入音樂治療，幫助新冠康復者及長者使用口琴「無痛復健」，增強心肺功能。李解釋，自己曾入院，發現醫院內的肺癌或肺病患者使用呼吸儀器時的動作，與吹口琴很像，便將口琴呼吸法與醫療融合，幫助有需要的人可以較為輕鬆的增強心肺功能。他表示，該計劃已幫助逾800長者，未來希望繼續擴展，「我覺得呢個係我其中一個音樂使命。」

香港大學臨床醫學學院內科學系風濕及臨床免疫科主管李曦。（鄭子峰攝）

是次亦有醫生獲選傑青，專科醫生李曦是香港大學臨床醫學學院內科學系風濕及臨床免疫科主管，曾為嚴重免疫疾病患者爭取救命藥物，提升生存機會。他表示免疫及過敏等的醫療議題較少人認知及討論，但部分過敏患者可通過醫學干預減輕反應甚至不再敏感，提升患者的生活質素，冀日後可有更多人關注該議題。