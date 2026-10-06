今日新聞8分鐘｜扮嘔逃$135的士錢｜屯公兩車狂飆 撞壆翻滾3圈

蔡天鳳母指鄺家拒賣樓 鄺球曾言「你夠膽，我殺你全家」

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解案（HCCC 198/2025），今（6日）在高等法院續審，控方首名證人、蔡天鳳的母親張燕花繼續作供，透露蔡在鄺氏名下的資產，並不止於加多利山的物業，蔡於2022年中想逐步收回，從而與鄺家反目。

張續講述蔡天鳳和鄺球就出售加多利山單位的爭執，指鄺球起初拒簽署授權書，讓蔡出售單位。他不但態度兇惡，亦曾襲擊女兒，又指鄺球曾說：「賣樓就殺死你。」直至張向鄺球聲言：「走法律程序，法庭見。」鄺球才願意簽下授權書。鄺球庭上聞言皺眉，亦有笑著搖頭。

蔡母亦透露，蔡以鄺球名義註冊的資產，還包括海南的物業，一部勞斯萊斯汽車及一部黑色七人車。張透露蔡有逐步收回部份資產，蔡亦有與張談及這事，張亦認為：「鄺球攞咗呢層樓(加多利山)，時間長咗，佢更加會唔肯改。」

控方其後播放蔡天鳯帶人看樓的片段，蔡母失聲痛哭，並說：「佢哋恩將仇報。」

旺角山東街大廈天台起火 濃煙沖上半空

今日（6日）下午5時28分，警方接獲多個報案，指旺角山東街一幢住宅大廈天台起火，現場有約30至40名住戶，自行疏散至地面。初步未有接獲受傷報告。據了解，懷疑天台有雜物首先起火。

網上圖片可見，火場冒出大量濃煙，猛烈火光席捲半空，旺角甚至大角咀等多區均可目視。消防接報後迅速趕抵現場，並出動一條喉及派出一隊煙帽隊進行灌救，救援行動仍在進行中。現場所見，消防登上毗鄰大廈天廈，再往火場射水。

旺角男子玩具店偷5千元模型 店主公開天眼追緝

旺角一間玩具店早前遭賊人行竊，失約價值5,000元的貨品。店舖負責人報警後，再在社交平台公開店內閉路電視拍下竊賊的犯案片段，並懸賞5,000元向網民徵求賊人的資訊，以助推進調查。

荃錦交匯處貨車翻側險壓私家車 網民：私家車司機要還神

今（5日）早上6時許，一輛中型貨車駛至荃錦交匯處時，突然失控翻側，其間撞及一輛私家車。兩名司機均受輕傷。網上流傳車CAM片段可見，當時涉事中型貨車沿城門隧道往荃灣方向落斜，途至荃錦交匯處最左線轉入一個左彎時，突然失控向右翻側。其時鄰線一輛私家車駛經，險被貨車壓倒，幸僅被撞到左邊車尾，司機只受輕傷。有網民直呼：「私家車司機要還神！」

屯門公路兩車狂飆 一車越兩線失控撞壆再撼的士

昨晚（5日）11時許，屯門公路發生3車相撞事故。網上車cam片段拍攝到事發一刻，片中可見，晚上11時42分一輛的士沿屯門公路駛往屯門，至近大欖對開時，後方一輛白色私家車與一輛黑色私家車高速逼近。的士司機見狀隨即切往右線避讓。白色私家車先疾馳而過，惟緊隨其後的黑色私家車高速橫越兩線時，車身擦撞的士後失控撞向路旁石壆，凌空躍起，頓時火花四濺。

黑色私家車再失控撞向中線另一輛的士，並在空中翻滾三圈後停在路旁；被撞的士則橫亘路中。前方的白色私家車見狀慢駛停下。現場散落大量車身零件及泵把。目擊者見狀不禁驚呼：「嘩！黐X線！」

青年搭的士抵美田邨 扮嘔落車逃車費$135被捕

日前網上流傳影片，指9月19日早上，一名的士司機由尖沙咀接載一名男乘客抵達大圍美田邨後，該名男子以下車嘔吐為由，逃之夭夭未有付款。消息指，警方經調查後拘捕一名20歲、任職酒吧侍應的中國籍男子，他涉嫌「不付款而離去」。

黃大仙下邨六旬婦嗌救命 消防破門揭其夫昏迷送院亡

今日（5日）下午1時19分，警方接獲黃大仙下二邨龍和樓一名保安員報案，指聽見上址一單位內多次傳出女子高呼「救命」的聲音。

旅客疑禁飛區放無人機拍煙花 民航處：正按既定程序跟進

近日網上廣傳一條短片，可見一名內地遊客，於上星期國慶煙花匯演舉行期間，在太平山山頂放飛無人機，並於維多利亞港上空飛過，拍攝從高空鳥瞰煙花綻放的片段。

不過，有不少網民發現拍攝者懷疑違規在禁飛區內放飛無人機，並在帖文下留言提出，發帖者未幾刪除該段影片。根據民航處網站顯示，扯旗山（太平山）山頂、維港上空及岸邊一帶均為禁飛區。民航處回覆查詢指，操作小型無人機必須符合《小型無人機令》下的各項規管要求和操作規定，現正按照既定程序跟進有關個案。

宏福火災官員問責等幾耐？ 李家超：交報告後短期內改革、追究責任

行政長官李家超今日（6日）出席行政會議前會見傳媒。被問到大埔宏福苑火災獨立委員會提交報告後，涉及官員的問責等多久，他表明當獨立委員會提交報告後，會積極研究、跟進建議、推行改革、公布細節。他說政府在這段期間已作一系列部署，當獨立委員會提交報告，會根據報告內容，短期內盡快推行全面改革，並追究責任，屆時會詳細公布。