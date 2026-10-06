蔡天鳳案｜蔡母指鄺家拒賣樓　鄺球曾言：你夠膽，我殺咗你全家

名媛蔡天鳳（Abby Choi）疑被殺害肢解案（HCCC 198/2025），今（6日）在高等法院續審，控方首名證人、蔡天鳳的母親張燕花繼續作供。《香港01》會跟進報道。



張續講述蔡天鳳和鄺球就出售加多利山單位的爭執，指鄺球起初拒簽署授權書，讓蔡出售單位。他不但態度兇惡，亦曾襲擊女兒：「真係打呀女，真係有打。」直至張向鄺球聲言：「走法律程序，法庭見。」鄺球才願意簽下授權書。



蔡母亦透露，蔡以鄺球名義註冊的資產，還包括海南的物業，一部勞斯萊斯汽車及一部黑色七人車。



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡天鳳母親張燕花稱指鄺球拒賣樓兼喊打喊殺，她最後回應走法律程序，法庭見，鄺球才肯簽授權書。(梁鵬威攝)

次被告鄺球，他是蔡天鳳的前家公。(資料圖片)

蔡天鳳於2023年2月21日失蹤，及後發現被殺。(網上圖片)

張指鄺球曾稱若賣樓就殺死你

張燕花今繼續作供，講及於2022年6月時，蔡天鳳和鄺球的賣樓爭執。蔡天鳳和譚方駿當時想鄺球簽下授權書，讓蔡可以出售加多利山單位。惟鄺球起初拒簽，又指若賣樓「就殺死你」。張亦指，鄺球亦襲擊女兒說：「真係打呀女，真係有打。」

指鄺球當時曾稱：你夠膽，我殺咗你全家

張指，鄺球和鄺港智不願出售加多利山單位，她亦曾致電兩人。張透露，2022年9月時致電鄺球稱：「你哋全家都知道，呢啲嘢係阿女。」鄺球回應：「呢層樓唔畀賣。」鄺又說：「如果賣呢層樓，就係講打講殺嗰隻囉。」張形容，鄺球當時態度兇惡，曾稱：「你夠膽，我殺咗你全家。」

張回應鄺球法庭見

張指，她回覆鄺球說：「走法律程序，法庭見。」又指：「大家就反面㗎啦。」至2022年10月底，鄺球才願意簽下授權書。

海南單位亦以鄺球名義購買

庭上亦播放蔡天鳳和張之間的語音訊息，兩人以海南話對話。其中於2022年10月17日的訊息，蔡天鳳說：「慢慢諗返我大陸間屋，兩車，手錶都畀咗佢。」張庭上解釋，對話中的單位是指內地海南的單位，以鄺球名義購買。蔡和鄺球爭拗時，蔡便想收回所有的東西。鄺球最終就內地單位簽委託書，讓張兄長的女婿出售，該單位已於2022年12月賣出，蔡取回賣樓的款項。

另有勞斯萊斯等兩車 亦以鄺球名義購入

至於對話中的兩輛車，張指亦是在以鄺球名義購入，分別為1輛勞斯萊斯和1輛黑色七人車。兩車均在深圳，其中七人車已賣出，款項歸蔡所有。張補充，鄺港智聲稱要做生意，蔡天鳳因此購買兩車。張亦補充，手錶則給予鄺港智。

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開案陳詞