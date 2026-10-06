十大傑青｜陳效民憶過往屢敗屢試　不斷掙扎終圓夢成物理治療師

十大傑出青年選舉2026於今日（6日）公布結果，今屆共有9位得獎者，其中一位是首席物理治療師、OSP運動物理治療水療中心創辦人陳效民。現年36歲的陳效民憶述自小成績不理想，高考英文科不合格，重讀中七亦未能如願修讀物理治療課程，但他沒有放棄，不斷朝著夢想之路進發，終於在24歲那年成功修讀物理治療碩士課程，及後如願入行，成為物理治療師。



物理治療師陳效民獲十大傑青。（易仰民攝）

現年36歲的陳效民說，自小成績不理想，高考英文科不合格，無緣升讀大學，年輕失意更曾犯過「遊蕩罪」，判社會服務令、並留有案底，幸虧哥哥當時在身邊的鼓勵及提醒，因為心有不甘，他醒覺自己「需要掙扎」，遂重考中七，他憑當年成績雖入讀大學，卻未能如願修讀物理治療，而是修讀體育及康樂管理。

到大學畢業，他仍未忘從事物理治療的夢想，隨即再報讀物理治療學士課程，可惜當年亦未能如願入讀，「我預備的入試準備一題都用不上，就是平平淡淡的出局。」不過，陳效民沒有放棄，反而爭取每個報讀機會。24歲那年，他終於成功入讀理大物理治療碩士課程，並在28歲時深造手法物理治療。

陳效民現時已入行10年，創辦的OSP運動物理治療水療中心，不止透過水療幫助柏金遜症及其他患者改善活動能力，亦為香港多個團體單位，如霹靂舞代表隊、滑水協會等提供物理治療及手法治療。

談到想當物理治療師的初心，與他小時候踢足球有關，他憶述自小在球場上見到同伴受傷，第一時間便會想如何幫對方治療，原來一顆治人的心早已埋在心底。

十大傑出青年選舉2026於10月6日公布結果，今屆有9名傑青得主，分別是何澤堯（左一）、龍允生（左二）、楊銳湘（左三）、鍾敬文（左四）、蔡俊彥（左五）、陳效民（右四）、曹之胤（右三）、林榮杰（右二）及林珮盈（右一）；圖右五為國際青年商會中國香港總會會長連冠鴻。（易仰民攝）

十大傑出青年選舉2026於10月6日公布結果，今屆有9名傑青得主，分別是龍允生（後排左一）、楊銳湘（後排左二）、蔡俊彥（後排中）、陳效民（後排右二）、曹之胤（後排右一）、鍾敬文（前排左一）、何澤堯（前排左二）、林珮盈（前排右二）及林榮杰（前排右一）。（易仰民攝）

十大傑出青年2026全名單：

1. 鍾敬文 註冊音樂治療師（澳洲）、音樂流創辦人及總幹事

2. 林珮盈 香港大學兒童齒科臨床助理教授

3. 楊銳湘 奮進跑步會創辦人及總教練、聖公會基榮小學校長

4. 蔡俊彥 中國香港劍擊運動員、首位花劍世錦賽冠軍

5. 林榮杰 血液學專科醫生、屯門醫院病理學部副顧問醫生

6. 何澤堯 香港騎師、2023年國際騎師錦標賽總冠軍

7. 曹之胤 城大能源及環境學院副院長（國際事務及拓展）能源及可持續發展講座教授

8. 龍允生 香港青年交流促進聯會執行主席

9. 陳效民 首席物理治療師、OSP運動物理治療水療中心創辦人

