今日新聞8分鐘｜女童苦揪兩打啤酒｜中環兩躁漢落電車碰撞爆衝突

蔡天鳳案｜蔡母指鄺港傑擦鞋扮可憐 獲200萬做生意

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（7日）在高等法院續審，蔡天鳳的母親張燕花繼續作供和接受辯方盤問。《香港01》會跟進報道。

蔡母張燕花繼續接受盤問時透露，她曾與女兒到屯門「睇樓」，以讓鄺家居住，該些單位約價值2000萬元。辯方質疑，以蔡的財力，她不需要出售價值逾6000萬於加多利山的單位，都可以支付，蔡母承認確如此，又指蔡與鄺家吵架後，發現呢家人不好，想收回她的東西。又指蔡曾叫母到內地查鄺港智的用錢情況。

CCTV懸紅緝模型賊 52歲男落網

旺角一間玩具店早前遭賊人偷走模型，店舖負責人報警後，再在社交平台公開店內閉路電視拍下竊賊的犯案片段，並懸賞5,000元向網民徵求賊人的資訊，以助推進調查。

警方表示，留意到網上流傳一段影片，片段顯示一名男子從一間店舖內疑似盜去兩盒模型。警方其後亦於昨日（6日）下午接獲一名男負責人報案，指經點算後，其位於旺角彌敦道700號一間商場的店鋪內有4件共值約1.2萬元的模型懷疑早前被盜去。

警員經深入調查後，昨晚於柴灣區拘捕一名52歲本地男子，涉嫌「盜竊」，並起回部分贓物。該名被捕男子現正被扣留調查。

警車天橋疑死火阻路 車長搭客與警9人合力推車

今午（6日）網上流傳一段影片，一輛警車駛至九龍灣附近一條行車天橋上斜後準備落斜期間，懷疑故障「死火」停在單線單程行車道中央，阻礙後方車輛交通，包括一輛巴士。片中所見，巴士車長及多名熱心乘客見狀下車，與警員合力推車，一度多達9人之力，惜警車未有絲毫推進，未知結果如何。

深水埗天價3.3億行人天橋怎樣的？設備統統細數

深水埗區討論多年、曾引發造價爭議的深旺道與欽州街西交界處行人天橋系統，周一（5日）正式開放予公眾使用。該項工程造價高達3.3億元，立法會財務委員會於2021年3月批准撥款後隨即於同年下半年動工，歷時約5年落成。

女童苦拎兩袋啤酒惹議 父解釋「訓練肌肉」

Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」昨日（6日）流傳一段影片，長近4分鐘，顯示邨內行人通道有一名身穿校服的女童，破爛書包已有兩罐啤酒，雙手各持一大袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走，一名相信是父親的男子一度冷眼旁觀，幼弟和同穿校服的胞妹愛莫能助，事件引來多名途人關注和拍片。

影片引來各界關注，涉事學校今日（7日）凌晨表示，關注到有社交媒體平台轉發該校學生的相關影片，學校一向將學童的身心安全與福祉放在首位。獲悉事件後，社工及老師已即時介入，為相關學生及家庭提供全方位的跟進、輔導與支援，呼籲各界停止轉發或傳播相關影片及資訊，切勿騷擾涉事家庭。

據了解，片中女童今年10歲，父親38歲，母親則是33歲，三人姓氏不同，現場是屯門富泰邨，事件發生在昨晚（6日）7時半，學校老師同晚大約10時半留意到相關網上影片後報案，警方正調查案件。

中環兩躁漢疑落電車碰撞爆衝突 警拘一人

中環兩名男子疑因落電車時意外碰撞，爆發衝突。網上流傳影片顯示，一名身穿淺色上衣、深色長褲的男子，伏在德輔道中與租庇利街交界的馬路上，遭另一名身深色上衣和短褲、揹藍色背囊的男子緊緊壓住。其後有警方港島衝鋒隊的警車駛至，數名軍裝和便衣警員隨即下車上前了解情況。

背囊男在警員指示下放開被他壓住的長褲男，隨即用手按着自己的左邊臉部，表情痛苦。他站起後，警員即查看仍伏在地上的長褲男情況。影片至此結束，片中可見當時街道兩旁有大批途人圍觀。

維園年宵新檔王 入口快餐檔28萬成交

維園年宵2027｜2027維多利亞公園農曆年宵市場的400個攤位，由今日（7日）起一連3日分批在荔枝角政府合署公開競投。當中備受矚目、成維園年宵2026「快餐檔王」的最接近維園銅鑼灣出入口的快餐攤位C檔，經15口叫價後，以26萬元成交，較維園年宵2026的23萬元成交價升約13%。至於維園年宵2027的新「快餐檔王」，則易主為近天后興發街入口的A檔，底價為120,470元，以28萬元成交。

女子肉身阻高鐵車門關閉 官方揭故事後續

中國鐵路廣州南站10月2日發布情況說明，針對近日「陽江站一名旅客阻擋列車車門關閉」事件進行調查後證實，該名女子是因同行兒童將行李遺留在列車內，返回車廂尋找，女子見列車即將關門，才上前試圖阻止車門關閉。