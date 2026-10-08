大維修｜房屋經理學會：限持票量無法阻假授權　倡用智方便認身份

宏福苑大火後，樓宇大維修成為關注。房屋經理學會今日舉行傳媒午宴，學會支持政府改革舊樓大維修，但學會會長黃寶珍認為，限制授權票持有量未能杜絕假授權，建議政府加強認證機制，例如以「智方便」個人碼確認業主身份，以及研究引入電子投票的可行性。



至於日常大廈管理，司庫林宇軒指，現時每年滲水辦接到約4萬宗舉報，樓下業主要證明滲水源頭有困難，提到新加坡以水向低流為原則，要求樓上單位自證非滲水源頭，並有專門機構作裁定，認為本港可展開相關討論。



房屋經理學會今日舉行傳媒午宴。左起：司庫林宇軒、上屆會長游錦輝、會長黃寶珍寶、副會長劉家裕、秘書王榮樂。（林遠航攝）

房屋經理學會會長黃寶珍認為單純限制授權票數量，未能杜絕假授權。（林遠航攝）

香港房屋經理學會針對本港樓宇老化問題提出倡議，強調樓宇須具備妥善管理、維修資金及專業把關。學會全力支持政府改革舊樓大維修，包括及早介入「三無大廈」工程由政府代為統籌、設立專責部門、中央資料庫打擊圍標等。學會又促請政府立例，要求大廈設立強制維修基金，由日常管理費撥備用作日後大維修，減輕日後集資負擔。

惟針對限制個人持有授權票數量上，黃寶珍認為單純限制數量，未能杜絕假授權，而實際操作上亦有困難，例如投票時才發現有人超額，難決定哪一張授權是有效或無效，尤其是各單位業權份數又可能不一。她建議政府，以「智方便」個人碼確認業主身份，以及研究引入電子投票的可行性。

在物業日常管理上，學會歡迎將「聯廈聯管」計劃擴展至全港，建議政府向參與的物管公司提供資助及分擔風險。學會司庫林宇軒則指，現時每年滲水辦接到約四萬宗舉報，樓下業主要證明滲水源頭有困難，而且相關追討僅限於民事，物管公司介入僅為義務，無法解決爭拗。

他提到，新加坡以水向低流為原則，要求樓上單位自證非滲水源頭，並有「分層地契局」作裁定，認為本港可展開相關討論。他又指，每戶都是別人的「樓上」，同時亦是別人的「樓下」，認為做法公平。