大維修圍標｜13份完工證明書有「死人簽名」　3人涉虛假文書被捕

撰文：吳美松
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廉政公署、警方及競委會上周（8月26日及27日）採取代號「鐵盟」的三方聯合行動，打擊一個以一間工程承辦商為首的樓宇維修貪污圍標集團。行動中，警方以「串謀使用虛假文書」罪拘捕建築公司3人，他們涉嫌就港島某屋苑住宅單位的小型工程，向屋宇署提交13份偽造的工程完工證明書。而該批證明書上的簽名，均是在該名註冊檢驗人員簽署死亡後作出。

廉署1月2日公布拘捕21人，涉嫌在觀塘兩個屋苑維修工程貪污。（資料圖片 / 蘇煒然攝）

3人涉虛假文書罪　偽造13份工程完工證明書

在代號「鐵盟」的聯合行動期間，警方亦就一宗涉及樓宇維修工程的「串謀使用虛假文書」案件採取執法行動，拘捕3名本地男子。他們年齡介乎40歲至69歲，分別為建築公司董事、結構工程師及承建商董事。

3名被捕人士涉嫌於2022年7至8月期間，就着港島某屋苑中13個住宅單位的小型工程，向屋宇署提交13份偽造的工程完工證明書，該批證明書上的註冊檢驗人員簽署均於該人員死亡之後所作出。

警察總部。（資料圖片）

同樣情況亦曾於宏福苑大維修中發生。大埔宏福苑大維修顧問「鴻毅建築師有限公司」的註冊檢驗人員沈鉅忠在2022年7月離世，卻被揭發在死後兩個月，即同年9月28或29日提交的工程費用估算報告上，依然出現他的簽署。房屋局獨立審查組（ICU）直至2024年9月接獲居民投訴、嘗試聯絡沈鉅忠時，才驚覺他已離世兩年。

另外，警方亦於8月26日突擊搜查九龍區多個涉嫌由相關三合會背景人士操控的場所，成功搗破三個非法釣魚機賭博場所，並拘捕37人，分別為25男及12女，年齡介乎24歲至62歲，罪名包括「營辦賭博場所」及「在賭場以外任何場所進行賭博」等罪行。

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