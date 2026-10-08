今日新聞8分鐘｜地盤孝順仔拆天秤墮亡｜躁男不滿車速打爆玻璃

蔡天鳳案｜蔡母稱一家使費大 夫非很有錢

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（8日）在高等法院續審，蔡天鳳的母親張燕花繼續接受辯方律師盤問。

代表鄺球的大律師戴奧偉(Oliver Davies)今天繼續盤問張燕花。張在早上作供時透露，家中使費大，要聘工人、廚師，及支付孩子的學費等，每月約需50萬，又重提鄺家「一蚊都冇畀」指鄺家是「吸血鬼」。張又形容其丈夫：「唔係好有錢，每個月有一百幾十萬咁。」辯方卻質疑張的丈夫非成功商人，更指其丈夫欠債，張即回應說：「唔好咁抹黑我。」又說：「賺幾多錢要話畀你聽咩？」

平治男尖沙咀拒受查 逃至沙田3男被截停、揭無牌司機

今日（8日）上午8時41分，警方於沙田大老山公路近石門截獲一輛平治私家車。據報私家車因為駕駛態度問題被警車截查，警員曾敲車窗，但對方司機沒有理會，繼續行駛，最終被截停。

灣仔Tesla行人路上倒車 警列危駕將檢控司機

近日網上流傳一段交通違例短片，顯示於9月8日中午約11時，一輛私家車沿灣仔菲林明道30號外的行人路上倒車，嚴重影響行人安全。警方表示高度關注，港島總區交通調查組隨即主動介入調查，經初步調查及翻查相關片段後，已於昨日（6日）成功鎖定涉案車輛及司機身份，將會依法向涉案司機作出檢控。案件暫列作「危險駕駛」，調查仍在進行中。

網上流傳事發一刻片段，可見涉事私家車為一輛白色Tesla，當時在一條狹窄的行人路上緩慢地倒車，附近亦有數名行人，情況相當驚險。其中一名手持藍色紙袋的男途人，見車輛後退，立退向右避開。拍片者亦感到驚愕，一邊行近私家車，一邊發出「嘩、嘩」的驚嘆聲，並疑惑道：「咩事呀？」

東涌工傷｜孝順仔為養家轉職地盤 遺母妹失依靠地

東涌匯東街地盤昨日（7日）發生致命工業意外，34歲男工人拆天秤期間，由13樓跌落2樓平台，送院搶救不治。死者胞妹哀道，父親兩年前離世，哥哥為了改善家人生活、增加收入而轉行建造業，如今剩下她與母親徬徨無依。

九巴躁男乘客疑不滿車速太慢 出拳打碎擋風玻璃

上環今日（7日）發生離奇破壞九巴案。下午4時49分，警方接獲一名九巴車長報案，指駕駛968號路線巴士駛至西消防街時，一名男乘客突然毁壞巴士車窗玻璃。警方到場了解，以涉嫌「刑事毁壞」當場拘捕一名23歲姓鄧男子，他正被扣查。案件交由西區警區刑事調查隊第二隊跟進。

現場所見，涉事九巴上層擋風玻璃出現蜘蛛網狀裂痕。現場消息指，九巴剛離開西區海底隧道，正減慢車速轉彎，疑犯突然發爛徒手打爆玻璃。當時有一男一女乘客目擊事件，遂通知車長報案，並在場協助警方調查。據了解，疑犯疑不滿巴士車速太慢，情緒激動犯案，事後留在現場等候警員到場。九巴表示，案件已交由警方處理。

觀塘翠屏北邨火警 13歲童蹲冷氣機頂避難、母涉虐兒被捕

觀塘今日（7日）發生火警。晚上7時54分，警方接獲多人報案，指翠屏北邨翠桃樓一單位火警，冒出大量濃煙兼傳出爆炸聲。據了解，疑外置充電器起火釀禍。

《香港01》接獲讀者提供片段，可見濃煙不斷從起火單位窗戶湧出，一名男子赤裸上身，蹲在外牆冷氣機頂暫避，情況驚險。未幾，消防成功進入單位控制火勢，並在窗邊伸手環抱男事主，返回屋內安全位置。消防出動雲梯，動用一隊煙帽隊及拖喉灌救，至晚上8時25分將火救熄，消防調查後，懷疑屋內充電器起火肇禍，事件沒有可疑。

據悉，一度在冷氣機頂避難的男子年僅13歲，他全身熏黑，清醒被送往聯合醫院治理。事件中約70人自行疏散，警方及消防正調查起火原因。

女童拎啤酒｜消息稱母親獲准保釋 社署：將召開多專業會議

網上前日（6日）流傳一段影片，一名穿校服女童手持兩大袋啤酒（共約20至24罐750毫升裝）、揹着破爛書包，在屯門富泰邨緩慢行走，其繼父僅冷眼旁觀。事件引來途人關注和拍片。女童的繼父及母親昨日（7日）涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」被捕，女童和其妹妹及弟弟被送到醫院接受身體檢查。

防止虐待兒童會總幹事婁小君今早（8日）在電台節目被問及讓兒童拿啤酒算不算虐兒，她指本港有指引說學童不應長時間背負重量超過自身體重10%的書包，而從影片可見，女童拿取的重量已超出體能負荷，所以事件值得留意及關注。

央視播《緬北電詐覆滅紀實》 四大家族主犯伏法前畫面曝光

緬北四大家族曾長期掌控緬甸北部果敢地區的軍政、電信詐騙、賭博等地下產業，白所成家族、魏超仁家族、劉國璽家族及明學昌家族。2023年7月起，中國公安部部署打擊緬北涉電信網絡詐騙犯罪專項工作，四大家族成員先後落網並獲刑。

10月5日至7日，央視將播出3集紀錄片《緬北電詐覆滅紀實》，獨家曝光黑劣電詐生態，並首次披露多名死刑犯伏法前的出鏡供詞，包括明家集團「金主」巫鴻明、白家集團首要分子白應蒼。