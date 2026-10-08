蔡天鳳案｜蔡母稱一家使費大　又指夫非很有錢　每月一百幾十萬咁

名媛蔡天鳳（Abby Choi）涉遭鄺氏三父子謀殺肢解案（HCCC 198/2025），今（8日）在高等法院續審，蔡天鳳的母親張燕花繼續接受辯方律師盤問。《香港01》會持續跟進。



代表鄺球的大律師戴奧偉(Oliver Davies)今天繼續盤問張燕花。張在早上作供時透露，家中使費大，要聘工人、廚師，及支付孩子的學費等，每月約需50萬，又形容其丈夫：「唔係好有錢，每個月有一百幾十萬咁。」



辯方卻質疑張的丈夫非成功商人，更指其丈夫欠債，張即回應說：「唔好咁抹黑我。」又說：「賺幾多錢要話畀你聽咩？」



【蔡天鳳案・專頁】

三名被告：前大伯鄺港傑（35歲，司機）、前家翁鄺球（69歲，退休人士）、前夫鄺港智（32歲，無業），三人被控於2023年2月21日，在香港謀殺蔡天鳳，並在同月21至23日阻止合法埋葬蔡天鳳的屍體。法官早前向選出的陪審團透露，三名被告都否認謀殺罪，至於阻止合法埋葬屍體罪，鄺港傑和鄺港智承認控罪，鄺球則否認罪名。

蔡母張燕花（白衣)繼續出庭作供。（陳曉欣攝）

蔡天鳳的後父蔡楚生(譯音)，有時亦會到庭旁聽。(翁鈺輝攝)

蔡天鳳在2023年2月21日失蹤，隨後被發現被殺及被肢解。（蔡天鳳IＧ）

指丈夫買樓時全數付樓價無借按揭

張燕花今作供時透露，她於2010至2019年住黃埔花園某單位，丈夫是支付全數樓價，沒有向銀行借取按揭。就她日前供稱，丈夫每月給予她約一百萬元的生活費，張今透露丈夫透過兌換店滙款給她，她再去拿取現金。

丈夫非很有錢 每月一百幾十萬咁

張稱她每個月開支大，包括聘請傭工、廚師、「細路仔讀書」等，每月使費需要50萬。此外，張又自稱兄弟姊妹多，需照顧他們。但她指其丈夫：「唔係好有錢，每個月有一百幾十萬咁。」丈夫給她的生活費，她有時亦有餘款。

辯方指其夫單位曾多次進行按揭

辯方出示黃埔花園單位的土地查冊紀錄，顯示該單位於2010年6月，以625萬元買入，至2019年11月以1228萬元出售。此外，紀錄顯示，該單位曾多次進行按揭。辯方指，紀錄顯示單位並非支付全數樓價，張指該些文件由其丈夫簽署。

張指丈夫有時需錢周轉做生意

辯方續指，其中一次按揭在2012年，張指：「佢（丈夫）要錢周轉做生意，都正常啫。」辯方問，張丈夫每月可以給1百萬元予張，為何仍需按揭借錢，張強調，需支付一家開支。

辯方質疑張的丈夫非成功商人

辯方續指，張的丈夫不是成功的生意人、甚至可說是生意失敗，張回應：「唔好咁抺黑我。」強調認識丈夫時，丈夫經營酒樓，每月盈利2、3百萬元。辯方指，其丈夫在海南的生意似乎也不成功，其債務越來越多，張回應：「賺幾多錢要話畀你聽咩？」亦強調其丈夫海南生意有盈利。

蔡母指鄺港智(圖)無錢，要甚麼都叫張買。(資料圖片)

丈夫每次返港都給蔡幾十萬

張又透露，丈夫很愛鍚蔡天鳳，視如己出。丈夫每次返港，都會給多蔡幾十萬元。她亦提及，當時每個月都要花錢買東西給鄺港智，稱：「佢都無錢，乜嘢都係叫我買。」她解釋：「當時佢係我女婿，孫都幫佢養。」張又重提，鄺家從沒有為兩個孫兒買過奶粉，又指李瑞香負責照顧孫兒：「佢有人工攞㗎。」

【蔡天鳳案・專頁】

蔡母作供

開案陳詞