富泰邨女童拎啤酒│ 三姐弟仍留醫接受健康評估　社署：正評估需要

屯門富泰邨11歲女童持兩大袋啤酒、孭破爛書包的短片日前曝光後，警方昨日（7日）以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕女童的母親及繼父，涉事家庭三名兒童的去向備受關注。



社署今回覆稱，昨知悉事件後，已即時派社工接觸涉事家庭及搜集資料，經初步評估後，安排三名兒童往醫院接受檢查，他們目前在醫院接受健康評估。署方表示正與相關專業人員共同評估兒童及其家庭的需要，並因應多項因素，制訂跟進計劃。



一名身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

社署今回覆稱，十分關注事件，昨日知悉事件後，社署已即時派社工接觸涉事家庭及搜集資料，經初步評估後，隨即安排及陪同三名兒童往醫院接受檢查。有關兒童目前在醫院接受健康評估。

社署又說，正與相關專業人員共同評估兒童及其家庭的需要，並因應安全風險程度、兒童的健康／發展情況，以及其家庭的照顧能力等因素，制訂跟進計劃並提供適切協助和支援。署方稱，會採取合適措施保障兒童的最佳利益，並透過多專業合作跟進個案，確保兒童能夠在安全的環境獲得適切的照顧及成長。

Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」日前流傳一段影片，顯示邨內行人通道有一名身穿校服的女童，其破爛書包已有兩罐啤酒，她雙手再各持一大袋啤酒，辛苦地緩慢行走。在途人上前查詢後，女童繼父搶走一袋啤酒，並罵女童「廢人」後，引來全城指責「虐兒」。

繼父其後解釋，要女童拿兩大袋啤酒是訓練其肌肉，日後會改用其他方法。不過，警方昨日下午以涉嫌「對所看管兒童或少年人虐待或忽略」拘捕該名女童的繼父及母親。據消息指，涉案母親今日（8日）下午已獲准保釋候查，惟她報稱身體不適，需送往屯門醫院；涉案繼父目前仍被扣查。至於涉事女童和其妹妹及弟弟，則被送到醫院接受身體檢查。