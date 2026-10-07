富泰邨女童｜社署：將召開多專業會議　評估家庭需要制定跟進計劃

昨日（6日）網上流傳一段長近4分鐘影片，一名穿校服女童手持兩大袋啤酒、孭破爛書包裝，在富泰邨內辛苦緩慢行走，影片引起關注。事件引起市民熱議，校方及後在社交媒體回應事件。警方拘捕女童母親及繼父，將案件交由新界北總區虐兒案件調查組接手，並轉介社會福利署跟進。



社會福利署回覆《香港01》查詢時表示，十分關注事件，社署社工已聯絡涉事家庭，相關專業人員稍後會召開多專業會議，評估兒童及其家庭的需要，並因應兒童的健康、發展情況及其家庭的照顧能力，制訂跟進計劃並提供適切協助和支援。



一名身穿校服的女童書包已有2罐啤酒，雙手各持一袋啤酒，非常辛苦，緩慢行走。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

社署稱，父母、照顧者有責任確保兒童得到適當的照顧和保護。如家長、照顧者在照顧兒童上遇到困難或家庭出現問題，可聯絡地區的綜合家庭服務中心祉綜合服務中心的社工，或致電社署24小時熱線2343 2255尋求協助。

書包甚至跌出一罐啤酒。（Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」影片截圖）

事發，昨日（6日）Facebook群組「富泰邨 Fu Tai Estate」流傳一段影片，長近4分鐘，顯示邨內行人通道有一名身穿校服的女童，破爛書包裝有兩罐啤酒，雙手亦各持一大袋啤酒，非常辛苦地緩慢行走，一名相信是父親的男子一度冷眼旁觀，幼弟和同穿校服的胞妹愛莫能助。事件引來多名途人關注和拍片，校方及後在社交媒體回應事件。

警方抵達現場，尋獲該對父母及3名兒童，人員確認現場所有兒童狀況均無異常。涉案家庭正由社工及學校社工跟進。案件初時被列為「誤會」，警方經調查後，發現該名10歲女童沒有表面受傷，案件改列「求警協助」，由新界北總區虐兒案件調查組跟進，亦已將個案轉介社會福利署跟進。